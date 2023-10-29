بروزوفيتش جاهز لمواجهة الاتفاق

شارك النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجماعية، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمباراة الاتفاق المقبلة.

جاهزية بروزوفيتش للمباراة

ونشر نادي النصر عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، صورًا لمشاركة النجم الكرواتي في التدريبات الجماعية والمناورة التكتيكية، واكتفي بالتعليق قائلًا: “بروزوفيتش مبتسمًا اليوم”، في إشارة لجاهزيته.

وكان بروزوفيتش صاحب الـ30 عامًا، قد تعرض لإصابة في مفصل القدم خلال مشاركته مع منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم ضد ويلز، في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

وتُشكل عودة بروزوفيتش دفعة مهمة للمدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، الذي يعول على جاهزية جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي بكأس خادم الحرمين الشريفين.

النصر يُلاقي الاتفاق

وسيحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضيفًا على نظيره النصر، مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب “الأول بارك” في الرياض.

ويدخل الاتفاق، المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في استعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وفاز على الوحدة بنتيجة 3\2 بالأمس، فيما يسعى النصر لمواصلة نتائجه المميزة والفوز؛ لاستكمال مشواره نحو المنافسة على اللقب.