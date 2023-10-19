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بعد تعرضه للإصابة

بروزوفيتش قد يغيب عن النصر ضد ضمك

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٢ مساءً
بروزوفيتش قد يغيب عن النصر ضد ضمك
المواطن - فريق التحرير

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تُخيم حالة من الغموض بشأن مشاركة النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد ضمك في دوري روشن السعودي.

الإصابة قد تبعد بروزوفيتش

وقال الإعلامي عبدالعزيز العصيمي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “هناك احتمالية بشأن وجود إلتواء لـ بروزوفيتش وغيابه عن مواجهة السبت.. بالسلامة وسلامة الجميع”.

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بروزوفيتش
اللاعب الكرواتي – المصدر @theAFCCL_ar

وتفاعلت الجماهير مع حديث العصيمي، وتمنت أن تكون إصابة اللاعب الكرواتي بسيطة، ويعود للمشاركة سريعًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خاصة أنه من الركائز الأساسية.

وتعرض بروزوفيتش لإصابة خلال مشاركته مع منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم ضد نظيره الويلزي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

بروزوفيتش
اللاعب الكرواتي – المصدر @AlNassrFC

مباراة النصر ضد ضمك

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره ضمك، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل المواجهة المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد ضمك في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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