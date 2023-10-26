بروزوفيتش يُنعش مران النصر

عاد النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجماعية، مساء اليوم الخميس.

بروزوفيتش يعود للتدريبات

ونشر نادي النصر عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، صورًا لمشاركة بروزوفيتش في التدريبات الجماعية، دون تحديد مدى جاهزيته لخوض المباريات، واكتفي بالتعليق قائلًا: “يا هلا باللي عود”.

وكان بروزوفيتش صاحب الـ30 عامًا، قد تعرض لإصابة في مفصل القدم خلال مشاركته مع منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم ضد ويلز، في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

وتُشكل عودة مارسيلو دفعة مهمة للمدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، الذي يعول على جاهزية جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلال المباريات المقبلة، قبل فترة التوقف الدولي منتصف شهر نوفمبر المقبل.

مباراة الفيحاء ضد النصر

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفيحاء ضد النصر، مساء يوم السبت المقبل، على إستاد الملك فهد الدولي، وذلك في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يقع الفيحاء في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.