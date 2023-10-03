Icon

مؤتمر وزير التعليم .. شفافية وتواصل Icon حظر النشر في قضية اتهام ترامب بالاحتيال Icon خطة اشتراك متوقعة من TikTok بدون إعلانات Icon القتل الرحيم لـ 90% من قرود البابون في السعودية هو الحل Icon السعودية تحلق عاليًا وتقدم نموذجًا يُحتذى به في قطاع الطيران العالمي Icon برنامج وصول.. أيام من تحديثات الموقع وانقطاع الخدمات ولا تعويض! Icon رسالة مؤثرة من مُطلقة لـ سكني: كل ما أريده شقة لي ولابنتي Icon براجا وسوسيداد يحققان الفوز في افتتاحية مباريات اليوم بـ دوري أبطال أوروبا Icon تشكيل مباراة نابولي ضد الريال Icon أبرز مستجدات التعليم في مؤتمر البنيان غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد تحرك الكثير من دول العالم لإقامة شراكات اقتصادية مهمة مع الرياض

بريطانيا تترقب زيارة محمد بن سلمان لمواكبة المنافسة الأمريكية على استعادة العلاقات

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٥ مساءً
بريطانيا تترقب زيارة محمد بن سلمان لمواكبة المنافسة الأمريكية على استعادة العلاقات
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

سلطت وسائل الإعلام البريطانية الضوء على الزيارة المرتقبة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى بريطانيا، وسط ترحيب وحفاوة من قبل الحكومة البريطانية والقصر البريطاني أيضًا وعلى رأسه الملك تشارلز الثالث.

وتأتي أهمية هذه الزيارة كونها الأولى منذ سنوات ، وتهدف إلى تعزيز الروابط الدفاعية الوثيقة، ومن المرجح أن تعزز الصادرات البريطانية إلى السوق السعودية الواعدة.

قد يهمّك أيضاً
سلفادوري يقود مباراة الهلال ضد الشباب

سلفادوري يقود مباراة الهلال ضد الشباب

وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر

وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر

ترقب بريطانيا لزيارة ولي العهد

وقالت صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية، في تقريرها اليوم: إن بريطانيا تترقب زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد استعادة علاقاتها بالكامل مع المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مبيعات الأسلحة البريطانية والعلاقات التجارية.

وحظيت دعوة الحكومة البريطانية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتغطية واسعة في وسائل الإعلام البريطانية، وزادت السعودية روابطها مع بريطانيا في السنوات الأخيرة، بخاصة بعد شراء صندوق الاستثمارات العامة لنادي نيوكاسل يونايتد في عام 2021.

تحركات الحكومة البريطانية نحو الرياض

وأضاف المقال: “أن حكومة المملكة المتحدة تستعد لبسط السجادة الحمراء في لندن لـ محمد بن سلمان، بعد أن طالب الكثير من المسؤولين بالحكومة البريطانية بتوطيد العلاقات مع السعودية”.

وتسعى حاليًّا الحكومة البريطانية برئاسة ريشي سوناك لاستعادة العلاقات الوثيقة مع المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مبيعات الأسلحة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول من رحب بمحمد بن سلمان في حفل عشاء رسمي أوروبي في عام 2022، إلا أن الحكومة البريطانية تحركت سريعًا بعدها لاستعادة العلاقات السياسية والاقتصادية مع الرياض، وفقًا لـ “ميدل إيست آي”.

أهمية زيارة محمد بن سلمان لبريطانيا

وتأتي أهمية العلاقات التجارية بين البلدين، عبر تحركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي تبلغ قيمته 600 مليار دولار، من أجل الاستحواذ على أشهر الأصول البريطانية، بما في ذلك صفقة شراء نادي نيوكاسل يونايتد البالغ قيمتها 366 مليون دولار، بالإضافة إلى شراء حصة في أستون مارتن بقيمة 793 مليون دولار، بحسب تقرير الصحيفة البريطانية.

ويأتي الترحيب والحفاوة البريطانية بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد تحرك الكثير من دول العالم لإقامة شراكات اقتصادية مهمة مع الرياض وفي مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا، لذلك كان على المملكة المتحدة أن تتحرك بسرعة لمواكبة المنافسة لإعادة بناء العلاقات مع القيادة السعودية. ودفعت من أجل إبرام اتفاقية تجارة حرة جديدة مع دول الخليج، ووعدت بأنها ستزيد بشكل كبير من فرص الأعمال مع المملكة العربية السعودية.

جدول أعمال زيارة محمد بن سلمان لبريطانيا

وفي سياق متصل، قال الكاتب إفرايم هاردكاسل، في مقال سابق بصحيفة “ديلي ميل”: إن الروابط بين العائلة المالكة البريطانية والسعودية قوية، وكان تشارلز زائرًا منتظمًا للرياض، حتى إنه أتقن رقصة السيف السعودية، العرضة ، والتي كان يؤديها ذات مرة بالزي التقليدي، لذلك من المتوقع أن يحظى الأمير محمد  بن سلمان بحفاوة استقبال من الملك تشارلز وغيره من كبار أفراد العائلة المالكة البريطانية خلال زيارته إلى لندن.

وبحسب مصادر بريطانية فإن ولي العهد تلقى دعوة لزيارة بريطانيا هذا الخريف، للمساعدة في تعزيز اتفاق تجاري كبير مع الخليج. وأفادت التقارير أن الاجتماع مع الملك تشارلز الثالث سيكون على رأس جدول الأعمال.

منفعة متبادلة بين الرياض ولندن

كما سيجري ولي العهد أيضًا مناقشات رفيعة المستوى مع رئيس الوزراء ريشي سوناك، حول اتفاقية التجارة الحرة المقترحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع مجلس التعاون الخليجي.

وتسعى المملكة العربية السعودية أيضًا إلى الحصول على تصويت المملكة المتحدة في نوفمبر المقبل لاستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض، وهي النقطة التي من المفترض أن تتحقق فيها رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ولكن تعد روما هي المنافس الرئيسي للمملكة بالنسبة لتصويتات معرض إكسبو.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالعزيز المالك ينافس محمد المنجم على رئاسة الشباب بعد استبعاد قائمة السيف
الرياضة

عبدالعزيز المالك ينافس محمد المنجم على رئاسة...

الرياضة
لقطات لسيدة ترتبك وتترك سيارتها أمام القطار في صربيا
غرائب

لقطات لسيدة ترتبك وتترك سيارتها أمام القطار...

غرائب
مباراة ليفربول اليوم قد تكون الأخيرة لصلاح
آخر الاخبار

مباراة ليفربول اليوم قد تكون الأخيرة لصلاح

آخر الاخبار
الإحصاء: أسعار الإيجارات المؤثر الأكبر في التضخم خلال أغسطس
السعودية اليوم

الإحصاء: أسعار الإيجارات المؤثر الأكبر في التضخم...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تنهي أولى تعاملات الأسبوع باللون الأحمر
السوق

الأسهم السعودية تنهي أولى تعاملات الأسبوع باللون...

السوق
تقلبات جوية على بعض مناطق السعودية غدًا
السعودية اليوم

تقلبات جوية على بعض مناطق السعودية غدًا

السعودية اليوم
بدء تدريب أكثر من 240 من الكوادر البشرية في معسكرات سدايا
السعودية اليوم

بدء تدريب أكثر من 240 من الكوادر...

السعودية اليوم
جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن 284 وظيفة صحية وإدارية
حصاد اليوم

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن 284 وظيفة...

حصاد اليوم