بسبب النيران الصديقة .. جماهير المنتخب السعودي تنتقد عبدالإله العمري

انتقدت جماهير المنتخب السعودي، اللاعب عبدالإله العمري، مدافع الأخضر، وذلك بعد إحراز منتخب نيجيريا الهدف الأول في شباك الحارس محمد العويس في المباراة الودية المقامة حاليًّا في البرتغال.

هدف ذاتي في شباك المنتخب السعودي

وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن العمري سجل الهدف الأول للمنتخب النيجيري بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 72، لتهاجمه الجماهير مطالبة المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني بعدم استدعائه لمباريات الأخضر في الفترة المقبلة وضم مدافع آخر أفضل منه.

وقبل مباراة نيجيريا، كان اسم العمري تصدر منصة “إكس” اليوم وذلك بعدما ارتبط أسمه بالانتقال للنادي الأهلي في يناير المقبل، لكن جماهير الأهلي رفضت التعاقد معه.

وقالت جماهير الأهلي: إن تهور العمري يقلقهم حيث يرغبون في ضم مدافع للفريق في نفس هدوء وأداء ولعب حسان تمبكتي لاعب الهلال.

وقبل شهرين من الآن، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب عبدالإله العمري مدافع الفريق الكروي الأول بنادي النصر وهو يجلس على مقاعد البدلاء بعد أن تم استبداله في مباراة شباب الأهلي دبي الإماراتي في دوري أبطال آسيا، حيث رد على صافرات الاستهجان من الجماهير التي كانت ضده.