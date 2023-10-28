بصمة فيرمينو تغيب عن 9 مباريات!

واصل النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو غيابه عن هز الشباك مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

فيرمينو يغيب عن هز الشباك

وتعرض فيرمينو لانتقادات كبيرة من الجماهير، بسبب المستوى الذي ظهر عليه في دوري روشن السعودي، وطالبوا بعدم الدفع به كأساسي، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، اليوم السبت.

وفشل فيرمينو في التسجيل للمباراة التاسعة على التوالي في دوري روشن السعودي، واكتفى بتقديم تمريرتين حاسمتين فقط، على الرغم من مشاركته بشكل أساسي مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وبدأ فيرمينو مشواره مع الأهلي في دوري روشن السعودي بهاتريك أمام الحزم، ثم غاب عن مواجهة الخليج للإصابة، وغاب بعد ذلك عن التسجيل، حيث صنع 10 فرص، و14 مراوغة ناجحة، وقام بـ220 تمريرة ناجحة.

فوز الهلال ضد الأهلي

على الجانب الآخر، لعب الهلال ضد الأهلي بالأمس على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عند 22 نقطة، ليتراجع إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما عزز الهلال تواجده في الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة.