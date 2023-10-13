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خلال فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023

بطولة بريطانيا للملاكمة للوزن الثقيل ضمن نزالات Undercard

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٢ مساءً
بطولة بريطانيا للملاكمة للوزن الثقيل ضمن نزالات Undercard
المواطن - فريق التحرير

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أعلن موسم الرياض عن تأكيد نزال الملاكمة للوزن الثقيل بين الملاكم فابيو واردلي وديفيد أديلي التي تستضيفها العاصمة السعودية، الرياض، يوم 28 أكتوبر، والتي يدافع فيها واردلي عن لقبه في بطولة بريطانيا للملاكمة في الوزن الثقيل. وسيتولى مجلس مراقبة الملاكمة البريطاني (BBoC) تنظيم الحدث من البداية إلى النهاية.

نزالات Undercard

يأتي النزال ضمن سلسلة نزالات Undercard الممهدة لحفل افتتاح موسم الرياض 2023، وقبل المباراة التاريخية المنتظرة بين تايسون فيوري وفرانسيس نجانو.

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ويجري حفل افتتاح موسم الرياض 2023 ضمن مبنى بوليفارد هول متعدد الاستخدامات الذي من المقرر أن يستضيف أيضًا عددًا من الفعاليات والأحداث العالمية طوال فترة الموسم.

نجوم الملاكمة المشاركون

أما نجوم الملاكمة المشاركون في نزالات Undercard:

فابيو واردلي في مواجهة ديفيد أديلي

جوزيف باركر في مواجهة سايمون كين

كارلوس تاكام في مواجهة مارتن باكولي

أرسلانبيك مخمدوف في مواجهة أنتوني رايت

موسيس إيتاوما في مواجهة إستيفان بيرناث

جاك ماكجان في مواجهة السبياد دوران

أشرس رجل على وجه الأرض

وتأتي نزالات Undercard كتمهيد لنزال “أشرس رجل على وجه الأرض” المرتقب الذي يجمع اسمين من أشهر وأقوى الأسماء في عالم الملاكمة والفنون القتالية “تايسون فيوري” و”فرانسيس نجانو” ضمن نزال حزام موسم الرياض، أحد أكبر النزالات في العالم ومفاجأة حفل افتتاح موسم الرياض.

ويمكن شراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني: هنا.

تبدأ فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة لهذا العام اعتبارًا من نهاية أكتوبر. ومن المتوقع أن يجذب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة السعودية، الرياض، خلال أشهر الشتاء. يفتح موسم الرياض أمام زواره الأبواب للاستمتاع بتجربة الآلاف من الحفلات الموسيقية والغنائية والمعارض وتجربة تذوق الطعام والمأكولات، وغيرها من الفعاليات الثقافية والترفيهية الفريدة، بمشاركة العديد من أشهر النجوم وفرق الغناء العالمية.

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