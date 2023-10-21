بعد 10 جولات .. الحزم يحقق أول فوز في دوري روشن

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الحزم في تحقيق أول فوز في بطولة دوري روشن السعودي موسم 2023/2024، وذلك بعد فوزه اليوم في الجولة العاشرة على ضيفه نادي الرائد برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

الحزم ضد الرائد

حزم الصمود كان المبادر بالتسجيل عبر اللاعب فايز سليماني في الدقيقة الـ6، ثم سجل اللاعب الجزائري أمير سعيود هدف التعادل في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقتين الـ36 والـ42 عاد فريق الحزم وسجل الهدفين الثاني والثالث عبر كل من محمد فؤاد وفايز سليماني.

وفي الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، سجل اللاعب سعيود ثاني أهدافه لفريق الرائد.

واستمرت الغزارة التهديفية في الشوط الثاني، حيث سجل حزم الصمود الهدف الرابع عبر اللاعب الجامبي محمد بادموسي في الدقيقة الـ72، ثم قلص اللاعب الكاميروني عمر جونزاليس الفارق محرزًا الهدف الثالث لنادي الرائد في الدقيقة الـ87.

أول فوز

وبعد المباراة، أصبح رصيد حزم الصمود بعد أول فوز له في دوري روشن 6 نقاط في المركز الـ17 ” قبل الأخير”، بينما تجمد رصيد الرائد عند 5 نقاط في المركز الـ18 والأخير.

هدددددف!⚽ أمير سعيود يقلص النتيجة بهدف ثاني في آخر دقيقة من الشوط الأول⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي #الحزم_الرائد | #SSC pic.twitter.com/EIhB0cQAD3 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 21, 2023