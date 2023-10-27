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في الجولة الـ11 من دوري روشن

بعد 4 هزائم متتالية .. الطائي يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية في الرياض

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٨ مساءً
بعد 4 هزائم متتالية .. الطائي يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الطائي فوزًا ثمينًا على الرياض بنتيجة 3- 2، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الطائي ضد الرياض

وفي الشوط الأول، سجل فارس الشمال ثلاثيته عبر كل من “ماركو دوجاندزيتش” و”ألفا سيميدو” و”راكان شملان” في الدقائق الـ 28 والـ40 والدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

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بينما سجل الرياض هدفه الوحيد عبر اللاعب صالح العباس في الدقيقة الثامنة.

وفي الشوط الثاني، قلص الرياض الفارق وأحرز الهدف الثاني عبر لاعبه بيراما توري في الدقيقة الـ92.

الطائي والرياض - 4567

وبعد المباراة، أصبح رصيد الطائي 10 نقاط صعد بهم من المركز الـ16 للمركز الـ14 في ترتيب دوري روشن ومحققًا أول فوز بعد الخسارة في آخر 4 مباريات بدوري روشن، بينما تجمد رصيد الرياض عند 11 نقطة في المركز الـ12.

 

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