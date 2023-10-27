بعد 4 هزائم متتالية .. الطائي يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية في الرياض

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الطائي فوزًا ثمينًا على الرياض بنتيجة 3- 2، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وفي الشوط الأول، سجل فارس الشمال ثلاثيته عبر كل من “ماركو دوجاندزيتش” و”ألفا سيميدو” و”راكان شملان” في الدقائق الـ 28 والـ40 والدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
بينما سجل الرياض هدفه الوحيد عبر اللاعب صالح العباس في الدقيقة الثامنة.
وفي الشوط الثاني، قلص الرياض الفارق وأحرز الهدف الثاني عبر لاعبه بيراما توري في الدقيقة الـ92.
وبعد المباراة، أصبح رصيد الطائي 10 نقاط صعد بهم من المركز الـ16 للمركز الـ14 في ترتيب دوري روشن ومحققًا أول فوز بعد الخسارة في آخر 4 مباريات بدوري روشن، بينما تجمد رصيد الرياض عند 11 نقطة في المركز الـ12.
🔚الطائي يكسب الرياض بثلاث أهداف مقابل هدفين
شاهد أهداف المباراة⤵️#دوري_روشن_السعودي#الطائي_الرياض | #SSC pic.twitter.com/aW8f2LTOHe
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 27, 2023