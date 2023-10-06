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بقعة منعدمة الجاذبية على الأرض!

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ مساءً
بقعة منعدمة الجاذبية على الأرض!
المواطن - فريق التحرير

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دائمًا ما نكرر أنه في عصر السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي، لا تصدق كل ما يبث قبل التحقق من صحته، وعلى غرار الصفحات التي تروّج لمنشورات مضلّلة تدّعي توثيق ظواهر غريبة، نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالت: إنه يُصور “منطقة خفيّة تمّ محوها من الخرائط”، تنعدم فيها قوانين الجاذبية ويظهر فيها أشخاص وهم يطيرون بحريّة. إلا أن الادعاء غير صحيح والفيديو عبارة عن فيلم دعائي لعلامة أزياء فاخرة.

وبحسب ما توصلت له خدمة التحقق من صحة الأخبار التابعة لـ”فرانس برس”، فإن الفيديو يعود لعام 2019، ويظهر في الفيديو أشخاص يطيرون على علوّ منخفض فوق حقولٍ. ورغم أن الفيديو قديم، إلا أنه قد تم إعادة تداوله بكثافة مؤخرًا.

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فيديو غريب

وعلق ناشرو الفيديو بالقول: “الأرض التي تمّ محوها من الخريطة، تتوقف فيها قوانين الفيزياء والجاذبيّة”.

وقد حصد الفيديو مئات المشاركات وتساءل مستخدمون في التعليقات عن مكان تواجد هذه الأرض. إلا أن ما قيل عن الفيديو المتداول غير صحيح.

فتقطيعه إلى مشاهد ثابتة يرشد إليه منشورًا على “يوتيوب” على أنه فيلم دعائي لعلامة أزياء فاخرة.

وبتعميق البحث، يمكن الوصول لحساب الشركة المنتجة على “إنستجرام” حيث نشرت المقطع سنة 2019.

ونشرت الشركة أيضًا كواليس تصوير المقاطع التي يظهر فيها أشخاص معلّقون بدعامات جرى إخفاؤها أثناء المونتاج ليظهروا وكأنهم يطيرون.

وحاز الفيلم الترويجيّ الذي يحمل عنوان “فضاءات مفتوحة” العام الماضي على “جائزة كليو” الذهبية المخصّصة للإعلانات عن فئة الإخراج.

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