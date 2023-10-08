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إيقاف رحلات الطيران من باريس لبعض الدول

بق الفراش يضرب صناعة الطيران الفرنسية

الأحد ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠١ مساءً
بق الفراش يضرب صناعة الطيران الفرنسية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تهدد حشرات الفراش صناعة الطيران الفرنسية، حيث هددت بعض البلدان بإيقاف الرحلات الجوية في حالة العثور على بق الفراش على متن الطائرات، وسيقوم أصحاب الفنادق بنشر خبراء في مكافحة الآفات لتنظيف غرف القادمين من فرنسا، في الوقت الذي تستعد فيه صناعة السياحة في المملكة المتحدة لغزو الحشرات القادمة من باريس.

بق الفراش يغزو فرنسا

وتظهر الصور التي تمت مشاركتها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي في فرنسا، الحشرات وهي تزحف عبر ملاءات الأسرة بالفنادق ومقاعد القطارات وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يحذر فيه الخبراء من أن بق الفراش قد طور مقاومته للمبيدات الحشرية.

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وقامت سلسلة فنادق بسؤال النزلاء عند تسجيل الوصول حول زياراتهم السابقة إلى فرنسا، فيما أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية Air France، أنها ستوقف طائرات تحمل على متنها بق الفراش.

إيقاف رحلات الطيران من باريس

وتستعد الفنادق ومشغلو وسائل النقل لغزو بق الفراش الخارق مع تهديدات بأن ينتقل بق الفراش في باريس إلى بريطانيا، وكشفت صحيفة The Mail on Sunday أن سلسلة فنادق كبرى في المملكة المتحدة تستجوب الضيوف أثناء تسجيل الدخول، مما إذا كانوا قد وصلوا من فرنسا. ويتم تنظيف غرف الأشخاص من قبل خبراء مكافحة الحشرات عند مغادرتهم.

وفي الوقت نفسه، قالت الخطوط الجوية الفرنسية، التي تسير ما يصل إلى ست رحلات مباشرة يوميًّا من باريس إلى لندن: إنها ستوقف تشغيل أي طائرة إذا تم اكتشاف بق الفراش على متنها.

تحذيرات الخبراء من بق الفراش

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يحذر فيه الخبراء من أن بق الفراش الخارق قد طور مقاومة للمبيدات الحشرية. وقال نيكولا رو دي بيزيو، من موقع مكافحة الآفات Badbugs.fr: “لقد أصبح قتلهم أصعب من أي وقت مضى، ويجب على مكافحة الآفات الاستمرار في مكافحتهم لعدم انتقال العدوى”.

وأثار تفشي تلك الحشرات، والتي تسبب لدغاتها حكة مؤلمة، موجة من الاشمئزاز في باريس، حيث لجأ السكان والسياح إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر صور للحشرات التي تزحف عبر ملاءات أسرة الفنادق ومقاعد القطارات.

إجراءات وقائية في الجزائر

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية أنها اتخذت إجراءات وقائية لمنع تفشي أي وباء بسبب الحشرات الضارة مثل بق الفراش الذي انتشر في باريس حيث تقطن جالية جزائرية كبيرة تتنقل يوميًّا بين ضفتي البحر المتوسط.

وتضع أنثى بق الفراش ما يقل عن 20 بيضة في اليوم تسكن الملابس والأفرشة وأثاث الخشب وحتى في مقابس الكهرباء.

معلومات عن بق الفراش

ويعد بيض بق الفراش غير مرئي، ويوازي وزن الواحدة منه ذرة من الغبار، ما يجعل من الصعب كشفها والقضاء عليها.

وكانت حشرة بق الفراش قد اختفت من فرنسا بحلول خمسينيات القرن الماضي، قبل أن تعاود الظهور خلال العقود الأخيرة.

وعزت وسائل إعلام فرنسية تكاثر بق الفراش إلى الكثافة السكانية العالية وزيادة وسائل النقل الجماعي.

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