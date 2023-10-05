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تزحف في القطارات بباريس

بق الفراش يُخيف فرنسا ومعلومات صادمة عن الحشرات

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٩ مساءً
بق الفراش يُخيف فرنسا ومعلومات صادمة عن الحشرات
المواطن - فريق التحرير

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انتشرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر حشرت بق الفراش تزحف في القطارات بباريس، وأخرى في دور السينما وحتى مطار شارل ديغول.

وخلّف ظهور هذه الحشرة في وسائل النقل العامة وغيرها من الأماكن غضبًا واسعًا في أوساط المواطنين، ما دفع بالسلطات الفرنسية إلى الإسراع في اتخاذ إجراءات وصفتها بـ “الأساسية” لطمأنة وحماية الناس.

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الألعاب الأولمبية

يأتي ذلك، في الوقت الذي تتحضر فيه باريس لاحتضان الألعاب الأولمبية خلال أقل من 10 شهور، والذي من المتوقع أن تستقبل خلاله آلاف المشجعين الذين سيتنقل أغلبهم عبر وسائل النقل العام الفرنسية.

حشرات بق الفراش

وباتت عاصمة فرنسا التي يحج إليها ملايين السياح من كل أنحاء العالم حديث وسائل الإعلام العالمية، وذلك بعد انتشار المقاطع المصورة لبق الفراش على متن “التي جي في” الرابط بين مرسيليا إلى باريس، وفي قطارات ومترو باريس عمومًا.

كما وثق بعض المواطنين في فرنسا إصابتهم بلدغات الحشرة البنية التي تعيش على امتصاص دم البشر خاصة، وتحدث البعض الآخر عما شاهدوه في وسائل النقل العام ودور السينما وحتى مطار شارل ديغول، لتخلق حشرة بق الفراش الهلع بين سكان باريس.

قدرة هائلة على التكاثر

وتضع أنثى بق الفراش ما يقل عن 20 بيضة في اليوم تسكن الملابس والأفرشة وأثاث الخشب وحتى في مقابس الكهرباء.

بيضها هذا هو غير مرئي، ويوازي وزن الواحدة منه ذرة من الغبار، ما يجعل من الصعب كشفها والقضاء عليها.

وكانت حشرة بق الفراش قد اختفت من فرنسا بحلول خمسينيات القرن الماضي، قبل أن تعاود الظهور خلال العقود الأخيرة.

وعزت وسائل إعلام فرنسية تكاثر بق الفراش إلى الكثافة السكانية العالية وزيادة وسائل النقل الجماعي.

وفي محاولة لطمأنة المواطنين، دعت الحكومة الفرنسية السكان إلى التحلي بالهدوء، بينما أطلقت حملة للقضاء على الحشرة.

 

 

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