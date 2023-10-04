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فصل الأعمال التشغيلية والتركيز على أدوارها التعليمية

بلغة الأرقام.. جهود لدعم وتمكين إدارات التعليم

الأربعاء ٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٩ مساءً
بلغة الأرقام.. جهود لدعم وتمكين إدارات التعليم
المواطن - فريق التحرير

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استعرض وزير التعليم، يوسف البنيان، الجهود في دعم وتمكين إدارات التعليم.

تعزيز إدارات التعليم

وقال البنيان في المؤتمر الحكومي الذي عقده اليوم الأربعاء: إن الوزارة عملت على تعزيز إدارات التعليم بفصل الأعمال التشغيلية والتركيز على أدوارها التعليمية من خلال إعادة هيكلتها وربط الإدارات التعليمية في المحافظات بالإدارات العامة في المناطق لتصل عدد الإدارات المرتبطة مباشرة بالوزارة إلى 16 إدارة تعليمية بعد أن كانت 47 إدارة.

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تحول رقمي

ولتعزيز التحول الرقمي، كشف وزير التعليم أنه يتم العمل على دمج الأنظمة الإلكترونية في بوابة موحدة تواكب التطور التقني وتتيح التواصل بين المعلمين وطلابهم بما يخدم العملية التعليمية.

وانطلاقًا من أهمية توحيد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم الجامعي، أكد البنيان أنه يتم تعزيز دور مجلس شؤون الجامعات كمنظومة إشرافية لتحقيق الأهداف التعليمية والبحثية والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.

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