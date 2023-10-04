بلغة الأرقام.. جهود لدعم وتمكين إدارات التعليم المسحل: الترشح لاستضافة المونديال لحظة هامة تواكب التطور الذي نعيشه العروض الأرجنتينية في الرياض معرض الصقور والصيد السعودي ينطلق غدًا بأكثر من 18 فعالية وزير الرياضة: الترشح لاستضافة المونديال تجسيد لمسيرة النجاح في السعودية رئيس الاتحاد الآسيوي: سندعم السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 الفيصل: خطوة كبيرة نعيشها بالإعلان عن الترشح لاستضافة مونديال 2034 ملف السعودية لكأس العالم 2034 يهدف لتنظيم بطولة استثنائية عودة ديربي جدة تخطف الأنظار بالجولة التاسعة 3 رسائل من وزير التعليم للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور
استعرض وزير التعليم، يوسف البنيان، الجهود في دعم وتمكين إدارات التعليم.
وقال البنيان في المؤتمر الحكومي الذي عقده اليوم الأربعاء: إن الوزارة عملت على تعزيز إدارات التعليم بفصل الأعمال التشغيلية والتركيز على أدوارها التعليمية من خلال إعادة هيكلتها وربط الإدارات التعليمية في المحافظات بالإدارات العامة في المناطق لتصل عدد الإدارات المرتبطة مباشرة بالوزارة إلى 16 إدارة تعليمية بعد أن كانت 47 إدارة.
ولتعزيز التحول الرقمي، كشف وزير التعليم أنه يتم العمل على دمج الأنظمة الإلكترونية في بوابة موحدة تواكب التطور التقني وتتيح التواصل بين المعلمين وطلابهم بما يخدم العملية التعليمية.
وانطلاقًا من أهمية توحيد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم الجامعي، أكد البنيان أنه يتم تعزيز دور مجلس شؤون الجامعات كمنظومة إشرافية لتحقيق الأهداف التعليمية والبحثية والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.
#فيديو_واس | وزير التعليم يستعرض الجهود في دعم وتمكين إدارات التعليم.
#واس_عام pic.twitter.com/erj2ml0mqX
— واس العام (@SPAregions) October 4, 2023