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البيت الأبيض يبحث عن معلومات حول الرهائن الأمريكية

بلينكن يحذف منشورًا يدعو لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١١ مساءً
بلينكن يحذف منشورًا يدعو لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تحدث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن الهجمات التي تشهدها إسرائيل وقطاع غزة، ولكن تمت إزالة منشور له بعد ردود الفعل العنيفة عبر الإنترنت.

منشور بلينكن

وقال بلينكن، في منشوره عبر منصة X، تويتر سابقًا: “لقد تحدثت أنا ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان أكثر عن هجمات حماس على إسرائيل”. وأصاف بلينكن: “لقد شجعت دعوة تركيا لوقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس على الفور”. بحسب “فوكس نيوز”.

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وحذف بلينكن المنشور عقب موجة انتقادات داخل أمريكا، فيما قال السيناتور ماركو روبيو، الجمهوري عن ولاية فلوريدا، عبر منصة إكس: “أي شخص يطالب إسرائيل بعدم التصعيد أو يدعو إلى وقف إطلاق النار هو إما بعيد عن هذا الواقع المؤسف أو يتعاطف مع حماس“.

قرار وقف إطلاق النار

من جهته لفت جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، إلى أن قرار وقف إطلاق النار في غزة يرجع إلى إسرائيل، موضحًا أن الإدارة الأمريكية تعمل بشكل وثيق مع المسؤولين الإسرائيليين للحصول على معلومات حول الرهائن الأمريكيين لدى حماس.

وتابع أن واشنطن تأكدت من أن عددًا من الأمريكيين قُتلوا في الهجوم فيما لا يزال عدد آخر من المفقودين، داعيًا حماس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن على الفور ووقف أي هجمات ضد إسرائيل.

أرقام الضحايا في غزة وإسرائيل

ورأى المسؤول الأمريكي أن بلاده لا تريد مزيدًا من الضحايا من المدنيين الأبرياء من الجانبين، مشددًا على أن الأمر سيترك للحكومة الإسرائيلية لاتخاذ كل القرارات المتعلقة في الرد.

يذكر أن فصائل فلسطينية شنت هجومًا على بلدات وتجمعات سكنية في المنطقة المحيطة بقطاع غزة، صباح السبت الماضي؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 إسرائيلي حتى الآن، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، في عملية أُطلق عليها اسم “طوفان الأقصى”.

خسائر غزة في التصعيد الأخير

وردت إسرائيل على هجوم الفصائل بشن عملية عسكرية أسقطت أكثر من 500 قتيل في غزة والضفة الغربية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. كما أعلنت الأمم المتحدة أمس الاثنين أن قرابة 123 ألف شخص نزحوا من القطاع منذ بدء التصعيد.

وفي المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أمس الاثنين: إن حماس أسرت أكثر من 100 شخص في اقتحام دام عبر الحدود في مطلع الأسبوع.

وأضاف كوهين: “في الوقت الحالي، هناك أكثر من 700 شخص قتلوا وذبحوا، وأكثر من 100 شخص وقعوا في الأسر”.

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