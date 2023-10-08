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أجرى سلسلة من المكالمات مع نظرائه حول العالم لوقف التصعيد

بلينكن: يوجد العديد من الأمريكيين القتلى في أحداث إسرائيل

الأحد ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٦ مساءً
بلينكن: يوجد العديد من الأمريكيين القتلى في أحداث إسرائيل
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه يوجد العديد من المواطنين الأمريكيين من بين القتلى في أحداث التصعيد الدامية بين إسرائيل وفلسطين.

قتلى أمريكيون في أحداث إسرائيل

وقال بلينكن، في تصريحات لبرنامج Meet the Press على شبكة NBC الأمريكية اليوم الأحد: إنه على علم بالتقارير التي تفيد بأن العديد من الأمريكيين قد يكونون من بين القتلى في إسرائيل، وأضاف: “نحن نعمل بنشاط كبير للتحقق من هذه التقارير”.

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تعمل الولايات المتحدة على تنسيق الجهود “للوقف الفوري للهجمات الإرهابية المروعة”، التي تشنها حركة حماس ضد إسرائيل منذ فجر أمس السبت.

اتصالات أمريكية لاحتواء الأزمة

وأجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس السبت، سلسلة من المكالمات الهاتفية مع نظرائه حول العالم، وتحدث بلينكن مع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ووزير الخارجية، إيلي كوهين.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر أن بلينكن ناقش أيضًا التدابير اللازمة لتعزيز أمن إسرائيل، وشدد على “دعم الولايات المتحدة الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

اتصالات سعودية أمريكية

وتحدث بلينكن مع وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، لمناقشة تطورات الأحداث في إسرائيل، ودعا وزير الخارجية الأمريكي إلى بذل جهود منسقة للتوصل إلى وقف فوري للهجمات العنيفة التي يشنها إرهابيو حماس والمسلحون الآخرون، حسبما ذكر ميلر، الذي أكد أن الجانبين اتفقا على الإبقاء على التنسيق الوثيق.

وتحدث بلينكن أيضًا مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، لتنسيق الجهود المستمرة للوقف الفوري للهجمات. ورحب بلينكن بالتنسيق الوثيق بين الولايات المتحدة والأردن. وسيبقى الجانبان على اتصال منتظم خلال الأيام المقبلة، وفقًا لميلر.

ضرورة وقف التصعيد

وأكد بلينكن خلال محادثات مع نظيره المصري، سامح شكري، على ضرورة التوصل إلى وقف فوري للهجوم المتبادل بين حماس وإسرائيل.

وأعرب الوزير الأمريكي عن تقديره للجهود المستمرة التي تبذلها القيادة المصرية، مؤكدًا مجددًا على الحاجة الملحة لوقف هجمات حماس.

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