بلينكن: يوجد العديد من الأمريكيين القتلى في أحداث إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه يوجد العديد من المواطنين الأمريكيين من بين القتلى في أحداث التصعيد الدامية بين إسرائيل وفلسطين.

وقال بلينكن، في تصريحات لبرنامج Meet the Press على شبكة NBC الأمريكية اليوم الأحد: إنه على علم بالتقارير التي تفيد بأن العديد من الأمريكيين قد يكونون من بين القتلى في إسرائيل، وأضاف: “نحن نعمل بنشاط كبير للتحقق من هذه التقارير”.

تعمل الولايات المتحدة على تنسيق الجهود “للوقف الفوري للهجمات الإرهابية المروعة”، التي تشنها حركة حماس ضد إسرائيل منذ فجر أمس السبت.

وأجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس السبت، سلسلة من المكالمات الهاتفية مع نظرائه حول العالم، وتحدث بلينكن مع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ووزير الخارجية، إيلي كوهين.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر أن بلينكن ناقش أيضًا التدابير اللازمة لتعزيز أمن إسرائيل، وشدد على “دعم الولايات المتحدة الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

