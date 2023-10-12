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في إطار لقاء ودي بالإمارات

بمشاركة محمد النني .. مصر تهزم زامبيا بصعوبة

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٩ مساءً
بمشاركة محمد النني .. مصر تهزم زامبيا بصعوبة
المواطن - فريق التحرير

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حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم بمشاركة اللاعب محمد النني فوزًا صعبًا على حساب نظيره الزامبي بهدف دون رد في لقاء ودي أُقيم في دولة الإمارات، وذلك خلال فترة التوقف الدولي الحالية في شهر أكتوبر.

مستوى مميز لـ محمد النني

وكان الشوط الأول شهد تعادلًا سلبيًّا، رغم استحواذ المنتخب المصري على الكرة، حيث قدم الثلاثي محمد النني نجم آرسنال الإنجليزي وطارق حامد لاعب ضمك وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري أداءً مميزًا في خط الوسط وسط غياب تام لخطورة اللاعب محمد صلاح.

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وفي الشوط الثاني، وبعد محاولات قوية ومستمرة من المنتخب المصري، نجح الفراعنة في إحراز هدف الفوز الوحيد عبر اللاعب حمدي فتحي في الدقيقة الـ93 من ضربة رأسية، بعد عرضية متقنة من اللاعب أحمد سيد زيزو.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري سيواجه نظيره الجزائري وديًّا خلال فترة التوقف في أكتوبر يوم الاثنين المقبل حيث تقام المباراة في السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

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