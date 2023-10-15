بمشاركة نجمي الهلال .. صربيا تفقد الصدارة بالخسارة أمام المجر

خسر منتخب صربيا مساء السبت أمام المنتخب المجري بنتيجة 2-1 وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

المجر ضد صربيا

وكان المنتخب المجري افتتح التسجيل عبر اللاعب بارناباس فارجا في الدقيقة الـ21، ثم سجل اللاعب بافلوفيتش هدف التعادل للمنتخب الصربي في الدقيقة الـ33.

وعند حلول الدقيقة الـ 35 سجل المنتخب المجري هدفه الثاني عبر اللاعب رونالد سالاي.

وفي الشوط الثاني، ظل المنتخب المجري محافظًا على تفوقه ليفوز بالمباراة ويُصبح رصيده 13 نقطة في صدارة المجموعة السابعة، بينما تراجع المنتخب الصربي من المركز الأول للمركز الثاني حيث تجمد رصيده عند 10 نقاط.

مشاركة ثنائي الهلال

وشهدت المباراة، مشاركة نجمي الهلال سيرجي سافيتش وألكسندر ميتروفيتش في تشكيلة المنتخب الصربي.

وتُستكمل المباريات الأحد في تصفيات يورو 2024، بإقامة مباراة جورجيا ضد قبرص في الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، وفي السابعة مساءً تُقام مباراتا ” التشيك ضد جزر فاروه” و ” سويسرا ضد روسيا البيضاء”.

وفي العاشرة إلا ربع تُلعب مباريات ” رومانيا ضد أندورا، النرويج وإسبانيا، بولندا ضد مولدوفا، تركيا ضد لاتفيا، ويلز ضد كرواتيا”.