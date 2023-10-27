بندر بليلة يؤم المصلين غدًا في صلاة الخسوف بالمسجد الحرام

تقام صلاة الخسوف يوم غدٍ السبت في المسجد الحرام، عند الساعة 10:45 مساءً، فيما يؤم المصلين الشيخ الدكتور بندر بليلة.

ويحدث خسوف القمر عندما تمر الأرض بين الشمس والقمر، لتتوارى الشمس خلف كوكبنا، ويتحرك القمر في ظل الأرض الذي تعكسه الشمس.

صلاة الخسوف

وتُشرع صلاة الخسوف في هذا الوقت؛ سُنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن السيدة عائشة، رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيات اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا”، وأشارت الإفتاء إلى أن صلاة خسوف القمر ركعتان في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان.

طريقة أداء صلاة خسوف القمر:

1- يقوم المصلي بتكبير تكبيرة الإحرام، ثم يقول دعاء الاستفتاح.

2- يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ويقول البسملة ثم يبدأ في قراءة الفاتحة، ثم سورة البقرة أو قدرها في الطول.

3- يركع لفترة طويلة، ويسبح قدر مائة آية، ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد الله تعالى في اعتداله.

4- يقرأ المصلي الفاتحة وسورة آل عمران أو قدرها، ثم يركع طويلًا ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد ولا يطيل الاعتدال.

5- يسجد سجدتين طويلتين، دون أن يطيل الجلوس بين السجدتين.

6- يبدأ في الركعة الثانية ويفعل مثلما فعل في الركعة الأولى، لكن يكون دون الأول في الطول في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.

7- لابد من الجهر عند قراءة القرآن في صلاة الخسوف؛ لأنها صلاة ليلية.