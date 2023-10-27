Icon

الكشف عن حكام مباريات اليوم بدوري روشن Icon مصرع وإصابة 88 في حادث تصادم مروع بمصر Icon حالة مطرية غزيرة بالجوف والباحة.. و14 فرقة إسعافية في حالة تأهب Icon نيوكاسل يعلن إيقاف تونالي 10 أشهر Icon باعة جائلون وعمالة مخالفة وتسكين غير نظامي في حي المصفاة بالرياض Icon خلال أسبوع.. ضبط 17260 مخالفًا بينهم 24 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف Icon النصر يستهدف الفوز الخامس ضد الفيحاء بالرياض Icon رازوفيتش لا يعرف الفوز ضد النصر Icon الاتفاق يسعى لاستعادة توازنه ضد الوحدة Icon فلكية جدة: خسوف جزئي للقمر بكافة المناطق مساء اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تقام عند الساعة 10:45 مساءً

بندر بليلة يؤم المصلين غدًا في صلاة الخسوف بالمسجد الحرام

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٠ مساءً
بندر بليلة يؤم المصلين غدًا في صلاة الخسوف بالمسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تقام صلاة الخسوف يوم غدٍ السبت في المسجد الحرام، عند الساعة 10:45 مساءً، فيما يؤم المصلين الشيخ الدكتور بندر بليلة.

ويحدث خسوف القمر عندما تمر الأرض بين الشمس والقمر، لتتوارى الشمس خلف كوكبنا، ويتحرك القمر في ظل الأرض الذي تعكسه الشمس.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية

كريم بنزيما يمنح الاتحاد التقدم ضد الحزم

كريم بنزيما يمنح الاتحاد التقدم ضد الحزم

صلاة الخسوف

وتُشرع صلاة الخسوف في هذا الوقت؛ سُنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن السيدة عائشة، رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيات اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا”، وأشارت الإفتاء إلى أن صلاة خسوف القمر ركعتان في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان.

طريقة أداء صلاة خسوف القمر:

1- يقوم المصلي بتكبير تكبيرة الإحرام، ثم يقول دعاء الاستفتاح.

2- يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ويقول البسملة ثم يبدأ في قراءة الفاتحة، ثم سورة البقرة أو قدرها في الطول.

3- يركع لفترة طويلة، ويسبح قدر مائة آية، ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد الله تعالى في اعتداله.

4- يقرأ المصلي الفاتحة وسورة آل عمران أو قدرها، ثم يركع طويلًا ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد ولا يطيل الاعتدال.

5- يسجد سجدتين طويلتين، دون أن يطيل الجلوس بين السجدتين.

6- يبدأ في الركعة الثانية ويفعل مثلما فعل في الركعة الأولى، لكن يكون دون الأول في الطول في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.

7- لابد من الجهر عند قراءة القرآن في صلاة الخسوف؛ لأنها صلاة ليلية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في البنك الإسلامي
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في البنك الإسلامي

وظائف
لقاء ثنائي بين محمد بن سلمان والرئيس الكوري في الرياض
السعودية اليوم

لقاء ثنائي بين محمد بن سلمان والرئيس...

السعودية اليوم
لقطات مؤثرة لعامل يودع كفيله بعد 25 عامًا من العمل في مزرعته
السعودية اليوم

لقطات مؤثرة لعامل يودع كفيله بعد 25...

السعودية اليوم
الترفيه تعلن بدء البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف 2023م
حصاد اليوم

الترفيه تعلن بدء البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف...

حصاد اليوم
مانشستر سيتي يلتحق بـ البايرن وبرشلونة ويحقق العلامة الكاملة
الرياضة

مانشستر سيتي يلتحق بـ البايرن وبرشلونة ويحقق...

الرياضة
موعد نتائج اختبار القدرات العامة الورقي والإلكتروني
السعودية اليوم

موعد نتائج اختبار القدرات العامة الورقي والإلكتروني

السعودية اليوم
موعد مباراة الأهلي المصري ضد سيمبا والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة الأهلي المصري ضد سيمبا والقنوات...

الرياضة
تشكيل النصر المتوقع لمواجهة ضمك
الرياضة

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة ضمك

الرياضة