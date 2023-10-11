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يستمر عقده مع ليفركوزن حتى 2026

بند يسمح لـ تشابي ألونسو بالرحيل لتدريب 3 فرق

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٢ مساءً
بند يسمح لـ تشابي ألونسو بالرحيل لتدريب 3 فرق
المواطن - فريق التحرير

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كشف تقرير صحافي ألماني، اليوم الأربعاء، عن بند سري في عقد المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن.

بند سري في عقد تشابي ألونسو

ويُعد تشابي ألونسو هدفًا للعديد من الفرق الأوروبية الكبرى، وفي مقدمتها؛ ريال مدريد الإسباني، حيث ينتهي عقد مدربه الحالي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي بنهاية الموسم، وتعاقد رسميًا على تدريب منتخب البرازيل.

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تشابي ألونسو
ألونسو – المصدر @bayer04_en

وأشارت صحيفة “سبورت بيلد” الألمانية، إلى أنه على الرغم من تمديد تشابي ألونسو لعقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن حتى 2026، إلا أنه يحتوي على بند سري يسمح له بمغادرة النادي.

وأضافت: “هذا البند يسري فقط حال تلقيه عرضًا رسميًا من ريال مدريد أو بايرن ميونيخ أو ليفربول، وهي الأندية الثلاثة التي لعب لها ألونسو، وسيدخل البند حيز التنفيذ بداية من الصيف المقبل”.

تشابي ألونسو
ألونسو – المصدر @bayer04_en

باير ليفركوزن يتألق

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن، مستوى مميزًا مع تشابي ألونسو في الدوري الألماني الممتاز هذا الموسم، حيث ينفرد بصدارة الترتيب، متفوقًا على شتوتجارت الوصيف وبايرن ميونيخ صاحب المركز الثالث.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز برصيد 19 نقطة، من الفوز في 6 مباريات والتعادل مرة، ولم يخسر أي لقاء، ونجح في تسجيل 23 هدفًا، واستقبل 17 هدفًا.

باير ليفركوزن
لاعبو ليفركوزن – المصدر @bayer04_en

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