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بعد أن فاز بها الموسم الماضي

بنزيما الـ16 عالميًّا على مستوى حفل الكرة الذهبية

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٢ مساءً
بنزيما الـ16 عالميًّا على مستوى حفل الكرة الذهبية
المواطن - فريق التحرير

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احتل الفرنسي كريم بنزيما نجم الاتحاد المركز الـ16 عالميًّا، على مستوى حفل الكرة الذهبية المقامة اليوم في العاصمة الفرنسية باريس.

حفل الكرة الذهبية

وكان النجم الفرنسي تُوج بجائزة أفضل لاعب في العالم عام 2022 حيث حصد الكرة الذهبية للمرة الأولى في تاريخه.

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ينطلق الحفل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر على أحد المسارح العملاقة في العاصمة الفرنسية باريس، كما يُنقل الحفل عبر قنوات Bein Sports وقناة أبو ظبي الرياضية.

كريم بنزيما لاعب ريال مدريد

ويُعد أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في عام 2023 هم: “المصري محمد صلاح، النرويجي إيرلينج هالاند، ليونيل ميسي، روبيرت ليفاندوفسكي”.

وكانت مجلة فرانس فوتبول قررت استبعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر من قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية.

كريم بنزيما
بنزيما بالكرة الذهبية – المصدر @ittihad

ميسي الأقرب لحصد الجائزة

وفي وقت سابق، ذكر أليساندرو دوسيتي وهو أحد المقربين من عائلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي: إن نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي سيفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2023 ويُتوج بالكرة الذهبية يوم 30 أكتوبر الجاري.

وقبل انطلاق حفل الكرة الذهبية 2023، يُعد ليونيل ميسي الأكثر تتويجًا بالكرة الذهبية حيث فاز بها 7 مرات أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021.

ويأتي في المرتبة الثانية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي نجح في حصد الكرة الذهبية في 5 مناسبات أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @FabrizioRomano

 

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