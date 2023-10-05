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بعد الإعلان عن الترشح لتنظيم البطولة في 2034

بنزيما عن استضافة السعودية للمونديال: ستكون نسخة مذهلة

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٩ مساءً
بنزيما عن استضافة السعودية للمونديال: ستكون نسخة مذهلة
المواطن - فريق التحرير

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حرص نجم الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما على دعم ملف السعودية، لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم في نسخة عام 2034.

بنزيما يدعم الملف السعودي

وعلق كريم بنزيما على نية السعودية الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، قائلًا: “أخبار رائعة، المستقبل مشرق، مبروك لكل أصدقائي ومحبيني في السعودية”.

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وتابع كريم بنزيما عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الخميس، قائلًا: “أنا أعلم لأي درجة أنتم تعشقون كرة القدم وما يعنيه هذا الخبر لكم، ستكون نسخة مذهلة من كأس العالم”.

وأعلنت السعودية نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق الكرة.

كأس العالم 2034 في السعودية
كأس البطولة

دعم آسيوي وعربي

ويحظى ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034، بدعم عربي كبير؛ حيث أكدت العديد من الاتحادات، وفي مقدمتها؛ الكويت، العراق، لبنان، عمان، سوريا وقطر مساندتها الكامل للسعودية، وتمنت نجاحها في تنظيم نسخة استثنائية.

كما أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، عن سعادته بإعلان الاتحاد السعودي عن نيته في الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، مؤكدًا دعم هذا القرار.

كأس العالم - السعودية
كأس البطولة

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