بنزيما عن استضافة السعودية للمونديال: ستكون نسخة مذهلة

حرص نجم الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما على دعم ملف السعودية، لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم في نسخة عام 2034.

بنزيما يدعم الملف السعودي

وعلق كريم بنزيما على نية السعودية الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، قائلًا: “أخبار رائعة، المستقبل مشرق، مبروك لكل أصدقائي ومحبيني في السعودية”.

وتابع كريم بنزيما عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الخميس، قائلًا: “أنا أعلم لأي درجة أنتم تعشقون كرة القدم وما يعنيه هذا الخبر لكم، ستكون نسخة مذهلة من كأس العالم”.

وأعلنت السعودية نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق الكرة.

دعم آسيوي وعربي

ويحظى ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034، بدعم عربي كبير؛ حيث أكدت العديد من الاتحادات، وفي مقدمتها؛ الكويت، العراق، لبنان، عمان، سوريا وقطر مساندتها الكامل للسعودية، وتمنت نجاحها في تنظيم نسخة استثنائية.

كما أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، عن سعادته بإعلان الاتحاد السعودي عن نيته في الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، مؤكدًا دعم هذا القرار.