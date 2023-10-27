Icon

مصر تكشف تفاصيل هجمات طابا ونويبع ونتائج التحقيق Icon سانت ماكسيمين يُقلص الفارق لـ الأهلي Icon الزمالك يسقط في فخ الخسارة ضد إنبي Icon حساب المواطن : 5 حالات تكون فيها الزوجة المستفيد الرئيسي Icon بنكهة صربية .. الهلال يُنهي الشوط الأول بثنائية في الأهلي Icon ميتروفيتش يعوض إهدار ركلة الجزاء بهدف ثانٍ لـ الهلال Icon أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة Icon موعد مباريات السبت في الدوري الإنجليزي Icon بندر بليلة يؤم المصلين غدًا في صلاة الخسوف بالمسجد الحرام Icon سافيتش يسجل الهدف الأول لـ الهلال في الثانية الـ46 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
مطالبًا جماهير الاتحاد بالدعم

بنزيما عن التعادل ضد الحزم: الدوري في البدايات

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٢ صباحاً
بنزيما عن التعادل ضد الحزم: الدوري في البدايات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قلل النجم الفرنسي كريم بنزيما، من تأثير تعادل فريقه الاتحاد ضد الحزم، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، مؤكدًا العمل على التعويض في المباريات القادمة.

كريم بنزيما يُعلق على التعادل

وقال بنزيما: “جئنا للانتصار والحصول على نقاط المباراة، لكننا لم نوفق.. نتيجة التعادل ليست نهاية المطاف، وما زال الدوري في البديات، وعلينا العمل من أجل التعويض بدءً من المباراة المقبلة”.

قد يهمّك أيضاً
13 وظيفة شاغرة لدى مستشفيات القوات المسلحة

13 وظيفة شاغرة لدى مستشفيات القوات المسلحة

بيان عسكري مصري بشأن إصابة برج مراقبة بشظايا دبابة إسرائيلية

بيان عسكري مصري بشأن إصابة برج مراقبة بشظايا دبابة إسرائيلية

كريم بنزيما
النجم الفرنسي – المصدر @ittihad

وعن رسالته لجماهير الاتحاد، قال بنزيما خلال تصريحات للناقل التلفزيوني بعد المباراة: “نطالب الجماهير بالمؤازرة والدعم من أجل العودة مجددًا إلى الانتصارات”.

وتألق بنزيما خلال مباراة الاتحاد ضد الحزم، حيث نجح في تسجيل الهدف الأول، وصنع الهدف الثاني الذي أحرزه حسن كادش، ليرفع عدد مساهماته التهديفية في دوري روشن السعودي إلى 8، بإحراز 5 أهداف وصناعة 3 آخرين.

كريم بنزيما
النجم الفرنسي – المصدر @SPL

تعادل الاتحاد ضد الحزم

ولعب الاتحاد ضد الحزم على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 21 نقطة، ليتراجع إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الحزم إلى 7 نقاط في المركز السابع عشر.

مباراة الاتحاد ضد الحزم
جانب من المباراة – المصدر @SPL

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 4 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 4...

وظائف
المودة: 73 ألف خدمة لـ 37 ألف أسرة منذ بداية هذا العام
السعودية اليوم

المودة: 73 ألف خدمة لـ 37 ألف...

السعودية اليوم
الفتح يخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 بكأس الملك
آخر الاخبار

الفتح يخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 بكأس...

آخر الاخبار
فعاليات مميزة في أسبوع الموضة والأزياء بالعاصمة الرياض
السعودية اليوم

فعاليات مميزة في أسبوع الموضة والأزياء بالعاصمة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية

وظائف
ديوان المظالم يفتح باب التدريب التعاوني
السعودية اليوم

ديوان المظالم يفتح باب التدريب التعاوني

السعودية اليوم
أبل تكشف عن أسباب ارتفاع حرارة هواتف آيفون الجديدة
تكنولوجيا

أبل تكشف عن أسباب ارتفاع حرارة هواتف...

تكنولوجيا
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لـ مباراة السعودية ونيجيريا
الرياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لـ مباراة...

الرياضة