بنزيما عن التعادل ضد الحزم: الدوري في البدايات

قلل النجم الفرنسي كريم بنزيما، من تأثير تعادل فريقه الاتحاد ضد الحزم، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، مؤكدًا العمل على التعويض في المباريات القادمة.

كريم بنزيما يُعلق على التعادل

وقال بنزيما: “جئنا للانتصار والحصول على نقاط المباراة، لكننا لم نوفق.. نتيجة التعادل ليست نهاية المطاف، وما زال الدوري في البديات، وعلينا العمل من أجل التعويض بدءً من المباراة المقبلة”.

وعن رسالته لجماهير الاتحاد، قال بنزيما خلال تصريحات للناقل التلفزيوني بعد المباراة: “نطالب الجماهير بالمؤازرة والدعم من أجل العودة مجددًا إلى الانتصارات”.

وتألق بنزيما خلال مباراة الاتحاد ضد الحزم، حيث نجح في تسجيل الهدف الأول، وصنع الهدف الثاني الذي أحرزه حسن كادش، ليرفع عدد مساهماته التهديفية في دوري روشن السعودي إلى 8، بإحراز 5 أهداف وصناعة 3 آخرين.

تعادل الاتحاد ضد الحزم

ولعب الاتحاد ضد الحزم على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 21 نقطة، ليتراجع إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الحزم إلى 7 نقاط في المركز السابع عشر.