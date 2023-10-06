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خلال ديربي جدة اليوم

بنزيما وميندي في مواجهة خاصة بذكريات دوري الأبطال

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ مساءً
بنزيما وميندي في مواجهة خاصة بذكريات دوري الأبطال
المواطن - فريق التحرير

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يأمل نجم الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما لمواصلة تألقه أمام حارس مرمى النادي الأهلي، السنغالي إدوارد ميندي، وهز شباكه في ديربي جدة اليوم.

الاتحاد يُلاقي الأهلي اليوم

ويحتضن ملعب الجوهرة المشعة في جدة  استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية”، مباراة الاتحاد ضد الأهلي، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

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وقبل الديربي المرتقب، يتواجد الاتحاد في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز السابع بـ16 نقطة.

مباراة الاتحاد والأهلي - ديربي جدة
موعد المباراة – المصدر @ALAHLI_FC

مواجهة خاصة بين بنزيما وميندي

ويحمل ديربي اليوم ذكريات خاصة لكريم بنزيما وميندي، حيث تقابلا أكثر من مرة خلال الأعوام الأخيرة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت تألقًا لافتًا من الثنائي.

كريم بنزيما وميندي
كريم وميندي

ونجح بنزيما في التسجيل أمام ميندي للمرة الأولى في مواجهات ريال مدريد وتشيلسي بدوري أبطال أوروبا في نصف نهائي نسخة عام 2021، وسجل هدفًا في مباراة الذهاب التي انتهت بنتيجة 1\1، وفاز البلوز إيابًا بثنائية نظيفة.

كريم بنزيما وميندي
بنزيما وميندي

وأحرز بنزيما هاتريك في شباك ميندي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، ليقود ريال مدريد للفوز بنتيجة 3\1 ذهابًا، وسجل هدفًا في مباراة الإياب التي فاز بها الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بنتيجة 3\2.

واصطدم فريقا ريال مدريد وتشيلسي مرة أخرى في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023، إلا أن ميندي لم يُشارك وتواجد على مقاعد البدلاء، قبل أن تتجدد مواجهتهما في دوري روشن اليوم.

كريم بنزيما وميندي
كريم وميندي

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