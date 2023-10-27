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في الجولة الـ11 من دوري روشن

بنكهة صربية .. الهلال يُنهي الشوط الأول بثنائية في الأهلي

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ مساءً
بنكهة صربية .. الهلال يُنهي الشوط الأول بثنائية في الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الشوط الأول من مباراة الأهلي متفوقًا بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 11 من دوري روشن.

وكان اللاعب الصربي سيرجي سافيتش أحرز الهدف الأول لأزرق الرياض في الثانية الـ46 مع بداية الشوط الأول بعد تمريرة متقنة من المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.

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وسجل أزرق الرياض، الهدف الثاني عبر اللاعب الصربي ميتروفيتش من ضربة رأسية في الدقيقة الـ37.

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