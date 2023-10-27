بنكهة صربية .. الهلال يُنهي الشوط الأول بثنائية في الأهلي

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الشوط الأول من مباراة الأهلي متفوقًا بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 11 من دوري روشن.

وكان اللاعب الصربي سيرجي سافيتش أحرز الهدف الأول لأزرق الرياض في الثانية الـ46 مع بداية الشوط الأول بعد تمريرة متقنة من المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.

وسجل أزرق الرياض، الهدف الثاني عبر اللاعب الصربي ميتروفيتش من ضربة رأسية في الدقيقة الـ37.