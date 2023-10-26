بنك البلاد يسجل 616.2 مليون ريال أرباحاً

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سجل بنك البلاد أرباحاً قدرها 616.2 مليون ريال خلال الربع الثالث 2023 وأرجع البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
وأوضح بنك البلاد، في بيان على “تداول”، أن ذلك يرجع إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 1%، ويعود ذلك إلى ارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية وصافي المكاسب من الاستثمارات وتوزيعات الأرباح.
وانخفاض إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان بنسبة 2%، وذلك نتيجة لانخفاض المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء وقابلها ارتفاع في مصاريف الرواتب وما في حكمها.
جاء ذلك علي الرغم من انخفاض في دخل العمليات الأخرى ومكاسب تحويل العملات الأجنبية وصافي دخل الأتعاب والعمولات.