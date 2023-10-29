بنك الخليج يعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

المسمى الوظيفي:
1- مشغل غرفة التحكم.
(Control Room Operator)
2- مدير التحليلات وإدارة بيانات تقنية المعلومات.
(IT Data Management and Analytics Manager)
3- مدير علاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
(MSME Relationship Manager)
4- أخصائي استمرارية الأعمال.
(Business Continuity Specialist)
5- مدير العلاقات.
(Relationship Manager)
6- مدير علاقات أول.
(Senior Relationship Manager)
7- مدير مخاطر التجزئة (وظيفتان).
(Retail Risk Manager)
8- كبير موظفي محفظة التجزئة.
(Senior Retail Portfolio Officer)
9- مدير مخاطر التجزئة.
(Retail Risk Manager)
10- أخصائي نظم التمويل التجاري.
(Trade Finance Systems Lead)
(Documentary Collection Officer)
12- مسؤول خطاب الاعتماد.
(Letter Of Credit Officer)
13- مهندس دعم مكتب الخدمة.
(Service Desk Support Engineer)
14- محلل مكتب إدارة المشاريع.
(PMO Analyst)
15- أخصائي المشتريات.
(Procurement Specialist)
16- محلل نظام التمويل التجاري.
(Trade Finance System Analyst)
17- مدير البنية التحتية للشبكة.
(Network Infrastructure Manager)
18- مساعد مدير-إدارة الميزانية العمومية.
(Assistant Manager – Balance Sheet Management)
19- مستشار قانوني.
(Legal Counsel)
طريقة التقديم:
– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية (عبر موقع البنك الرسمي):
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