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قانونية وإدارية وتقنية وهندسية للعمل في الرياض

بنك الخليج يعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٧ مساءً
بنك الخليج يعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلن بنك الخليج الدولي (GIB)، عبر موقعه الرسمي (بوابة التوظيف)، فتح التقديم لشغل وظائف قانونية وإدارية وتقنية شاغرة، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع البنك الرسمي؛ وموضح أدناه:

المسمى الوظيفي:

1- مشغل غرفة التحكم.
(Control Room Operator)

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2- مدير التحليلات وإدارة بيانات تقنية المعلومات.
(IT Data Management and Analytics Manager)

3- مدير علاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
(MSME Relationship Manager)

4- أخصائي استمرارية الأعمال.
(Business Continuity Specialist)

5- مدير العلاقات.
(Relationship Manager)

6- مدير علاقات أول.
(Senior Relationship Manager)

7- مدير مخاطر التجزئة (وظيفتان).
(Retail Risk Manager)

8- كبير موظفي محفظة التجزئة.
(Senior Retail Portfolio Officer)

9- مدير مخاطر التجزئة.
(Retail Risk Manager)

10- أخصائي نظم التمويل التجاري.
(Trade Finance Systems Lead)

11- مسؤول التحصيل الوثائقي.

(Documentary Collection Officer)

12- مسؤول خطاب الاعتماد.
(Letter Of Credit Officer)

13- مهندس دعم مكتب الخدمة.
(Service Desk Support Engineer)

14- محلل مكتب إدارة المشاريع.
(PMO Analyst)

15- أخصائي المشتريات.
(Procurement Specialist)

16- محلل نظام التمويل التجاري.
(Trade Finance System Analyst)

17- مدير البنية التحتية للشبكة.
(Network Infrastructure Manager)

18- مساعد مدير-إدارة الميزانية العمومية.
(Assistant Manager – Balance Sheet Management)

19- مستشار قانوني.
(Legal Counsel)

طريقة التقديم:

– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية (عبر موقع البنك الرسمي):

رابط التقديم: ( اضغط هنا )

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