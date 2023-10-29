بنك الخليج يعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

أعلن بنك الخليج الدولي (GIB)، عبر موقعه الرسمي (بوابة التوظيف)، فتح التقديم لشغل وظائف قانونية وإدارية وتقنية شاغرة، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع البنك الرسمي؛ وموضح أدناه: