Icon

بنك SNB الراعي الأكبر لموسم الرياض بعقد يتجاوز الـ 100 مليون ريال Icon تشكيل الهلال لمواجهة ناساجي Icon 1.4 تريليون ريال.. ولي العهد يقود قطاع الصناعة والتعدين إلى العالمية Icon انطلاق مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا اليوم بـ 8 لقاءات Icon طيران ناس يتسلم 5 طائرات إيرباص A320neo جديدة Icon كوب شاي يومياً يقلل الإصابة بمرض شديد الخطورة Icon صندوق الاستثمارات يعلن تأسيس شركة تطوير البلد لتطوير جدة التاريخية Icon ضربة على الرأس تنهي حياة مقيم والقصاص من الجاني بالشرقية Icon 83 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية Icon مستفيدو برنامج ريف يشتكون تأخر وصول الدعم.. إيش الحل؟! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الترفيه
حصاد اليوم
مميزات خاصة لعملاء البنك

بنك SNB الراعي الأكبر لموسم الرياض بعقد يتجاوز الـ 100 مليون ريال

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٦ مساءً
بنك SNB الراعي الأكبر لموسم الرياض بعقد يتجاوز الـ 100 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

فاز بنك SNB بعقد رعاية فعاليات موسم الرياض ليكون بذلك الراعي الأكبر لفعاليات Powered by SNB بعقد تجاوز الـ 100 مليون ريال.

العقد الأكبر لموسم الرياض

وقال رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه في منصة إكس “نبارك لبنك SNB الرعاية الأكبر لموسم الرياض وسيطلق على الموسم Powered by SNB بعقد تجاوز الـ ١٠٠ مليون ريال”.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى بوبا العربية في 3 مدن

وظائف شاغرة لدى بوبا العربية في 3 مدن

رومارينيو وحمدالله يقودان الاتحاد ضد سباهان

رومارينيو وحمدالله يقودان الاتحاد ضد سباهان

وأضاف آل الشيخ “سيكون لعملاء البنك مميزات خاصة بهم في الموسم “.

آل الشيخ يمازح طلال

وتابع تركي آل الشيخ “موسم الرياض ينتقل إلى

وتابع تركي آل الشيخ “موسم الرياض ينتقل إلى عالم متقدم في الرعاية ومميزاتها… اللي يعطينا نعطيه.. واللي يقدم لنا شبر نقدم له ذراع”.

وتابع المستشار تركي آل الشيخ مازحاً: “أخوي طلال الآن أنزل صورتك وأنت أطول وأنا مرتاح.. والشكر موصول لـ رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعيد محمد الغامدي”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالعزيز المالك ينافس محمد المنجم على رئاسة الشباب بعد استبعاد قائمة السيف
الرياضة

عبدالعزيز المالك ينافس محمد المنجم على رئاسة...

الرياضة
لقطات لسيدة ترتبك وتترك سيارتها أمام القطار في صربيا
غرائب

لقطات لسيدة ترتبك وتترك سيارتها أمام القطار...

غرائب
مباراة ليفربول اليوم قد تكون الأخيرة لصلاح
آخر الاخبار

مباراة ليفربول اليوم قد تكون الأخيرة لصلاح

آخر الاخبار
الإحصاء: أسعار الإيجارات المؤثر الأكبر في التضخم خلال أغسطس
السعودية اليوم

الإحصاء: أسعار الإيجارات المؤثر الأكبر في التضخم...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تنهي أولى تعاملات الأسبوع باللون الأحمر
السوق

الأسهم السعودية تنهي أولى تعاملات الأسبوع باللون...

السوق
تقلبات جوية على بعض مناطق السعودية غدًا
السعودية اليوم

تقلبات جوية على بعض مناطق السعودية غدًا

السعودية اليوم
بدء تدريب أكثر من 240 من الكوادر البشرية في معسكرات سدايا
السعودية اليوم

بدء تدريب أكثر من 240 من الكوادر...

السعودية اليوم
جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن 284 وظيفة صحية وإدارية
حصاد اليوم

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن 284 وظيفة...

حصاد اليوم