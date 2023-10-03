بنك SNB الراعي الأكبر لموسم الرياض بعقد يتجاوز الـ 100 مليون ريال تشكيل الهلال لمواجهة ناساجي 1.4 تريليون ريال.. ولي العهد يقود قطاع الصناعة والتعدين إلى العالمية انطلاق مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا اليوم بـ 8 لقاءات طيران ناس يتسلم 5 طائرات إيرباص A320neo جديدة كوب شاي يومياً يقلل الإصابة بمرض شديد الخطورة صندوق الاستثمارات يعلن تأسيس شركة تطوير البلد لتطوير جدة التاريخية ضربة على الرأس تنهي حياة مقيم والقصاص من الجاني بالشرقية 83 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية مستفيدو برنامج ريف يشتكون تأخر وصول الدعم.. إيش الحل؟!
فاز بنك SNB بعقد رعاية فعاليات موسم الرياض ليكون بذلك الراعي الأكبر لفعاليات Powered by SNB بعقد تجاوز الـ 100 مليون ريال.
وقال رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه في منصة إكس “نبارك لبنك SNB الرعاية الأكبر لموسم الرياض وسيطلق على الموسم Powered by SNB بعقد تجاوز الـ ١٠٠ مليون ريال”.
وأضاف آل الشيخ “سيكون لعملاء البنك مميزات خاصة بهم في الموسم “.
وتابع تركي آل الشيخ “موسم الرياض ينتقل إلى
وتابع تركي آل الشيخ “موسم الرياض ينتقل إلى عالم متقدم في الرعاية ومميزاتها… اللي يعطينا نعطيه.. واللي يقدم لنا شبر نقدم له ذراع”.
وتابع المستشار تركي آل الشيخ مازحاً: “أخوي طلال الآن أنزل صورتك وأنت أطول وأنا مرتاح.. والشكر موصول لـ رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعيد محمد الغامدي”.
نبارك لبنك SNB الرعايه الاكبر لموسم الرياض وسيطلق على الموسم Powered by SNB بعقد تجاوز ال ١٠٠ مليون ريال … وسيكون لعملاء البنك مميزات خاصه بهم في الموسم … موسم الرياض ينتقل الى عالم متقدم في الرعايه ومميزاتها … الي يعطينا نعطيه😎🇸🇦❤️ والي يقدم لنا شبر نقدم له ذراع😎🇸🇦(… pic.twitter.com/v2KrK3shq3
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 3, 2023