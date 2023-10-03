بنك SNB الراعي الأكبر لموسم الرياض بعقد يتجاوز الـ 100 مليون ريال

فاز بنك SNB بعقد رعاية فعاليات موسم الرياض ليكون بذلك الراعي الأكبر لفعاليات Powered by SNB بعقد تجاوز الـ 100 مليون ريال.

العقد الأكبر لموسم الرياض

وقال رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه في منصة إكس “نبارك لبنك SNB الرعاية الأكبر لموسم الرياض وسيطلق على الموسم Powered by SNB بعقد تجاوز الـ ١٠٠ مليون ريال”.

وأضاف آل الشيخ “سيكون لعملاء البنك مميزات خاصة بهم في الموسم “.

آل الشيخ يمازح طلال

وتابع تركي آل الشيخ “موسم الرياض ينتقل إلى

وتابع تركي آل الشيخ “موسم الرياض ينتقل إلى عالم متقدم في الرعاية ومميزاتها… اللي يعطينا نعطيه.. واللي يقدم لنا شبر نقدم له ذراع”.

وتابع المستشار تركي آل الشيخ مازحاً: “أخوي طلال الآن أنزل صورتك وأنت أطول وأنا مرتاح.. والشكر موصول لـ رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعيد محمد الغامدي”.