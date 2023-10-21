بوتشيتينو وأرتيتا يكشفان تشكيل ديربي تشيلسي ضد آرسنال

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كشف المدربان، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو والإسباني ميكيل أرتيتا تشكيلة فريقي تشيلسي وآرسنال استعدادًا لمباراتهما اليوم في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل تشيلسي صاحب الأرض مكون من: “سانشيز، جوستو، تياجو سيلفا، كولويل، كوكوريا، كالاجر، كايسيدو، إينزو فيرنانديز، بالمر، ستيرلينج، مودريك”.
أما تشكيل آرسنال فجاء مكونًا من: “رايا، بن وايت، ساليبا، جابرييل، زينتشينكو، ديكلان رايس، جورجينيو، أوديجارد، ساكا، مارتينيلي، جيسوس”.
وستنقل مباراة تشيلسي ضد آرسنال عبر قنوات SKY SPORTS MAIN EVENT UK , ARENA SPORT 3 HD CROATIA , BEIN SPORTS HD 3 TR, SPILER 1 TV.
وأُقيمت اليوم مباراة ليفربول ضد إيفرتون في افتتاح تاسع جولات الدوري الإنجليزي، حيث فاز ليفربول بثنائية دون رد أحرزها المصري محمد صلاح.
وتُلعب حاليًا مباريات ” مانشستر سيتي ضد برايتون” و ” نيوكاسل يونايتد ضد كريستال بالاس” و ” نوتنغهام فورست ضد لوتون تاون” و ” وولفرهامبتون ضد بورنموث” و ” بيرنلي ضد برينتفورد”.