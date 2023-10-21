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في تاسع جولات الدوري الإنجليزي

بوتشيتينو وأرتيتا يكشفان تشكيل ديربي تشيلسي ضد آرسنال

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٥ مساءً
بوتشيتينو وأرتيتا يكشفان تشكيل ديربي تشيلسي ضد آرسنال
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدربان، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو والإسباني ميكيل أرتيتا تشكيلة فريقي تشيلسي وآرسنال استعدادًا لمباراتهما اليوم في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

تشيلسي ضد آرسنال

وجاء تشكيل تشيلسي صاحب الأرض مكون من: “سانشيز، جوستو، تياجو سيلفا، كولويل، كوكوريا، كالاجر، كايسيدو، إينزو فيرنانديز، بالمر، ستيرلينج، مودريك”.

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أما تشكيل آرسنال فجاء مكونًا من: “رايا، بن وايت، ساليبا، جابرييل، زينتشينكو، ديكلان رايس، جورجينيو، أوديجارد، ساكا، مارتينيلي، جيسوس”.

تشكيل آرسنال

القنوات الناقلة

وستنقل مباراة تشيلسي ضد آرسنال عبر قنوات SKY SPORTS MAIN EVENT UK , ARENA SPORT 3 HD CROATIA , BEIN SPORTS HD 3 TR, SPILER 1 TV.

وأُقيمت اليوم مباراة ليفربول ضد إيفرتون في افتتاح تاسع جولات الدوري الإنجليزي، حيث فاز ليفربول بثنائية دون رد أحرزها المصري محمد صلاح.

وتُلعب حاليًا مباريات ” مانشستر سيتي ضد برايتون” و ” نيوكاسل يونايتد ضد كريستال بالاس” و ” نوتنغهام فورست ضد لوتون تاون” و ” وولفرهامبتون ضد بورنموث” و ” بيرنلي ضد برينتفورد”.

تشكيل تشيلسي

 

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