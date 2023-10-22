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إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة

بيان عسكري مصري بشأن إصابة برج مراقبة بشظايا دبابة إسرائيلية

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٩ مساءً
بيان عسكري مصري بشأن إصابة برج مراقبة بشظايا دبابة إسرائيلية
المواطن - فريق التحرير

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قال المتحدث العسكري المصري: إنه خلال الاشتباكات القائمة في قطاع غزة اليوم الأحد، أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ؛ مما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية.

حادث غير متعمد

وأوضح العقيد غريب عبدالحافظ غريب، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، في بيان له، أن الجانب الإسرائيلي أبدى أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه وجاري التحقيق في ملابسات الواقعة.

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بيان من الاحتلال الإسرائيلي

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق الأحد، بأن دبابة تابعة له أطلقت النار من طريق “الخطأ” على موقع مصري متاخم للحدود قرب منطقة كرم أبو سالم.

وذكر الجيش في بيان: “أطلقت دبابة لجيش الدفاع- قبل قليل- نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعًا مصريًّا بالقرب من الحدود في منطقة كرم أبو سالم”.

وأشار البيان إلى أن الواقعة “قيد التحقيق، ويتم درس تفاصيلها. الجيش يأسف لهذا الحادث”.

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