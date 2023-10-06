بيراميدز يواجه صن داونز .. نتائج نارية لـ قرعة دوري أبطال إفريقيا

كشفت قرعة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023/ 2024 عن مواجهات نارية للأهلي وبيراميدز المصريين في مرحلة دور المجموعات.

قرعة دوري أبطال إفريقيا

وكانت القرعة أُجريت ظهر اليوم في مدينة جوهانسبرج الجنوب إفريقية حيث جاءت المجموعة الأولى مكونة من “ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بيراميدز المصري، مازيمبي الكونغولي، نواذيبو الموريتاني”.

المجموعة الثانية مكونة من: “الوداد الرياضي المغربي، سيمبا التنزاني، أسيك ميموزا الإيفواري، جوانينج جالاكسي من بوتسوانا”.

المجموعة الثالثة جاءت مكونة من: “الترجي الرياضي التونسي، بيترو أتلتيكو الأنجولي، الهلال السوداني، النجم الساحلي التونسي”.

المجموعة الرابعة مكونة من: “الأهلي المصري، شباب بلوزداد الجزائري، يانج أفريكانز التنزاني، ميدياما الغاني”.

وقبل إجراء القرعة اليوم، وجاء تصنيف الفرق، كالتالي؛ في المستوى الأول؛ الأهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي، وضم المستوى الثاني، بيراميدز، شباب بلوزداد الجزائري، سيمبا التنزاني وبترو أتلتيكو الأنجولي.

وتواجد في المستوى الثالث في دوري أبطال إفريقيا كل من؛ مازيمبي الكونغولي، الهلال السوداني، يانج أفريكانز التنزاني، أسيك الإيفواري، وفي المستوى الرابع؛ النجم الساحلي التونسي، جوانينج جالاكسي البوتسواني، ميدياما الغاني ونواذيبو الموريتاني.

وتم بث الفعاليات عبر قناة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” على موقع “يوتيوب”، بجانب قناة بي إن سبورتس الإخبارية.