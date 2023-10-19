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ضمن منافسات دوري روشن

بيع تذاكر مباراة التعاون والاتحاد مستمر

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٣ مساءً
بيع تذاكر مباراة التعاون والاتحاد مستمر
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي التعاون، مساء اليوم الخميس، عن استمرار بيع تذاكر مباراة التعاون والاتحاد ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

تذاكر مباراة التعاون والاتحاد

ومن المقرر أن تُقام مباراة التعاون والاتحاد، مساء يوم غد الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

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وأشار النادي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن تذاكر مباراة التعاون والاتحاد لازالت متوفرة إلكترونيًا، وبلغت الأسعار 11 ريالًا خلف المرمى، 33 ريالًا الدرجة الثانية، 44 ريالًا الدرجة الأولى و777 ريالًا المنصة.

تذاكر مباراة التعاون والاتحاد
أسعار التذاكر – المصدر @AltaawounFC

الفريقان يسعيان للفوز

ويطمح العميد في مصالحة جماهيره الغاضبة من تراجع الأداء والنتائج، والظهور بشكل أفضل في مباراة التعاون والاتحاد وتحقيق الفوز، أملًا في تعثر المنافسين والتقدم إلى صدارة ترتيب دوري روشن السعودي.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

على الجانب الآخر، يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون فترة مميزة، حيث حقق أفضل انطلاقة في دوري روشن السعودي، بعدما حقق 7 انتصارات، وتعادل مرة، وخسر لقاء وحيد، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق.

وقبل مباراة الغد، يحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون صاحب المركز الثاني.

التعاون
لاعبو الفريق – المصدر @AltaawounFC

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