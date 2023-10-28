بيلينجهام: حققت وعدي لعائلتي بعد فوز REAL MADRID

كشف النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب الفريق الكروي الأول بنادي REAL MADRID عن وعده الذي أوفى به لأسرته عقب الفوز على برشلونة اليوم في الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإسباني.

وتحدث بيلينجهام بعد المباراة قائلًا: “لقد حققت وعدي لأسرتي، وعدتهم بالتألق وفعل الأشياء الرائعة في الكلاسيكو، والأمر حدث بالفعل”.

وأضاف بيلينجهام: “أحببت عودتنا في المباراة، وبذلنا قصارى جهدنا من أجل الفوز وعندما لاحظنا تراجع برشلونة، أظهرنا ثقتنا وحققنا ما كنا نريد”.

وتابع نجم الريال: ” أنا أتعلم من المدرب ومن زملائي اللاعبين، وأستعد للمباريات جيدًا، أنا سعيد بما قدمته”.

REAL MADRID يحسم الكلاسيكو

وخلال المباراة، كانت الأسبقية لفريق برشلونة في الدقيقة السادسة عبر اللاعب الألماني إيلكاي جوندوجان بعد توغله في دفاعات REAL MADRID.

وخلال الشوط الثاني، نجح ريال مدريد في العودة بإحراز هدفين عبر نجمه الإنجليزي جود بيلينجهام في الدقيقتين الـ 68 والـ 92.

وبعد الفوز، أصبح رصيد ريال مدريد 28 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 24 نقطة في المركز الثالث.

جدير بالذكر أن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، كانت انطلقت بداية من أمس بفوز جيرونا على سيلتا فيجو بهدف دون رد.

وفي مباريات اليوم، فاز لاس بالماس على ألميريا بنتيجة هدفين لهدف، وفاز ريال مدريد على برشلونة بنتيجة هدفين لهدف، وتعادل خيتافي مع ريال مايوركا بدون أهداف، بينما تُختتم مباريات اليوم بلقاء بين إشبيلية وقاديش.