تأثير تغيير تركيبة الأسرة على دعم حساب المواطن

يتأثر دعم حساب المواطن بالعديد من العوامل منها عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري والتركيب العمري للتابعين، حيث يتغير الدعم بتغير أي من تلك العوامل، وهو الأمر الذي يفسر التغير في قيمة المخصص الشهري الذي تحصل عليه الأسرة، ففي بعض الأحيان يحدث تناقص في المبلغ دون تغير في عدد الأفراد أو الدخل الشهري حيث يكون السبب هو التغير في عمر التابعين.

ما هو التركيب العمري ؟

ويقصد بالتركيب العمري الفئات العمرية التي يقع فيها التابعون، وقد تم تحديد فئتين عمريتين للتصنيف وهما الفئة العمرية فوق الـ18 عامًا من التابعين وبطبيعة الحال رب الأسرة والزوجة، والفئة الثانية تحت سن الـ18، فمثلًا لو حدث تغير في عمر واحد أو أكثر من التابعين وبلغ سن الـ18 يحدث تغير في دعم حساب المواطن بالزيادة.

تأثير التركيب العمري

لنفترض أن لدينا أسرة مكون من 6 أفراد ودخلها الشهري 10 آلاف ريال وهو أقل بكثير من حد الدخل المانع من الحصول على الدعم.

ففي الجدول السابق نلاحظ أنه حينما كان عدد التابعين أكبر من 18 سنة فردين فقط كان إجمالي الدخل 2088 أما في الحالة الثانية عندما كان هناك تابع واحد فوق سن 18 كان إجمالي الدعم 1944، أما في الحالة الأخيرة حين كان كل التابعين تحت سن الـ18 كان إجمالي الدعم المخصص للأسرة 1800 ريال فقط.

تغير دعم حساب المواطن

وبعد إيداع الدفعة 71 تلقت خدمة المستفيدين استفسارات من عدة مستفيدين حول سبب التغير في مبلغ الدعم خلال الدفعة الأخيرة حيث قالت : إن التغير في مقدار الدعم بسبب تطبيق المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق المرتبطة بضوابط البرنامج وتختلف قيمة الدعم ما بين الأسر بناء على تركيبة الأسر وإجمالي دخلها.

ودعا البرنامج المستفيدون إلى معرفة قيمة استحقاق الدعم عبر الحاسبة التقديرية على البوابة الإلكترونية للبرنامج.