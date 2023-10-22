تأثير مجموع الدخل وحساب المواطن على الحد المانع لـ الضمان

قوات الاحتلال تمهل مستشفى القدس في غزة ساعة واحدة لإخلائه موعد مباراة مازيمبي ضد الترجي في إياب دوري السوبر الإفريقي القنوات الناقلة لـ مباراة العين ضد الفيحاء بدء تسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات اليوم ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة الصعب عجز تاريخي للميزانية الأمريكية وبايدن يطلب دعمًا لإسرائيل! موعد مباراة النصر ضد الدحيل والقنوات الناقلة مشهد مثير لطيور اللقلق تحلق فوق سماء تبوك برشلونة يهزم أتلتيك بلباو بصعوبة ميلان يسقط بفخ الخسارة ضد يوفنتوس
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لن يتم احتساب إعانة حساب المواطن ضمن دخل المستفيد، ولابد من إضافته كمصدر دعم عند استكمال بيانات الدخل في الضمان الاجتماعي.
جاء ذلك ردًّا من الوزارة على استفسار مواطن قال فيه: راتبي إذا جمعته مع حساب المواطن يتجاوز الحد المانع هل مجموع دخلي مع حساب المواطن له تأثير على الحد المانع أم أن حساب المواطن ليس دخل؟
وفي وقت سابق جدد حساب المواطن التأكيد على ضوابط التسجيل خاصة للمسجلين كتابعين لرب الأسرة لدى الضمان الاجتماعي.
وتقلت خدمة المستفيدين سؤالًا حول إمكانية التسجيل في حساب المواطن كمستقل لمن هو مسجل كتابع لرب الأسرة في الضمان الاجتماعي حيث ردت بالقول: “في حال كنت مسجلًا كتابع في برنامج الضمان الاجتماعي فيلزم رب الأسرة إضافتك كتابع لديه في برنامج حساب المواطن”.
وفي سياق متصل شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في حساب الضمان الاجتماعي والتمكين على ضرورة تحديث بيانات المستفيد خاصة رقم الجوال وبيانات التواصل.
وقالت الوزارة: يجب على مستفيد الضمان الاجتماعي تحري الدقة عند تسجيل البيانات في منصة الدعم والحماية الاجتماعية وتحديث بياناته في حال حدوث أي تغيير يستوجب ذلك، ومن ذلك رقم الجوال المسجل في المنصة.
وأفادت أن الباحث الاجتماعي يتواصل مع المستفيد على الهاتف الجوال وفي حالة عدم رد المستفيد قد يتعرض لإيقاف المعاش.