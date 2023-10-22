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لن يتم احتساب إعانة حساب المواطن ضمن دخل المستفيد

تأثير مجموع الدخل وحساب المواطن على الحد المانع لـ الضمان

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ مساءً
تأثير مجموع الدخل وحساب المواطن على الحد المانع لـ الضمان
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لن يتم احتساب إعانة حساب المواطن ضمن دخل المستفيد، ولابد من إضافته كمصدر دعم عند استكمال بيانات الدخل في الضمان الاجتماعي.

جاء ذلك ردًّا من الوزارة على استفسار مواطن قال فيه: راتبي إذا جمعته مع حساب المواطن يتجاوز الحد المانع هل مجموع دخلي مع حساب المواطن له تأثير على الحد المانع أم أن حساب المواطن ليس دخل؟

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التابع في الضمان الاجتماعي

وفي وقت سابق جدد حساب المواطن التأكيد على ضوابط التسجيل خاصة للمسجلين كتابعين لرب الأسرة لدى الضمان الاجتماعي.

وتقلت خدمة المستفيدين سؤالًا حول إمكانية التسجيل في حساب المواطن كمستقل لمن هو مسجل كتابع لرب الأسرة في الضمان الاجتماعي حيث ردت بالقول: “في حال كنت مسجلًا كتابع في برنامج الضمان الاجتماعي فيلزم رب الأسرة إضافتك كتابع لديه في برنامج حساب المواطن”.

تحديث البيانات

وفي سياق متصل شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في حساب الضمان الاجتماعي والتمكين على ضرورة تحديث بيانات المستفيد خاصة رقم الجوال وبيانات التواصل.

وقالت الوزارة: يجب على مستفيد الضمان الاجتماعي تحري الدقة عند تسجيل البيانات في منصة الدعم والحماية الاجتماعية وتحديث بياناته في حال حدوث أي تغيير يستوجب ذلك، ومن ذلك رقم الجوال المسجل في المنصة.

وأفادت أن الباحث الاجتماعي يتواصل مع المستفيد على الهاتف الجوال وفي حالة عدم رد المستفيد قد يتعرض لإيقاف المعاش.

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