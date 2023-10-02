تأجيل انطلاق لقاء الاتحاد وسباهان نصف ساعة

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قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل انطلاق مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان الإيراني لمدة نصف ساعة حيث كان من المقرر لها البدء في السابعة من مساء اليوم بتوقيت السعودية.
وجاء التأجيل بعد رفض لاعبي العميد النزول لأرضية الملعب اعتراضًا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة.
وطالب لاعبو العميد، طاقم حكام المباراة ومراقبها بإزالة الصور والتماثيل عن ممر دخول اللاعبين ولم يتم التجاوب مما أدى لتأجيل انطلاقة المباراة.
وتُقام المباراة بين الفريقين اليوم ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.