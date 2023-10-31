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ضمن منافسات كأس الملك

تألق الفتح يصطدم برغبة الشباب في استعادة توازنه

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٦ مساءً
تألق الفتح يصطدم برغبة الشباب في استعادة توازنه
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الفتح ضد الشباب اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وسط صراع قوي لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز.

مباراة اليوم بكأس خادم الحرمين الشريفين

وستُقام مباراة الفتح ضد الشباب، عند الساعة 3:15 عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح قد نجح في التأهل إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الأخدود بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما صعد الليوث، بعد تجاوز عقبة الباطن بنتيجة 2\1.

مباراة الفتح ضد الشباب
موعد المباراة – المصدر @FatehClub

الفتح والشباب يسعيان للفوز

ويدخل النموذجي مباراة الفتح ضد الشباب اليوم، بهدف مواصلة نتائجه المميزة هذا الموسم، واستغلال فترة عدم التوازن التي يمر بها الليوث، من أجل تحقيق الفوز، والتأهل إلى الدور التالي من البطولة.

الفتح
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

ويعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مرحلة رائعة، حيث نجح في تحقيق 4 انتصارات متتالية بدوري روشن السعودي، ليتقدم إلى المركز الرابع برصيد 23 نقطة، وذلك بعد مرور 11 جولة، ما يُحفز لاعبيه لمواصلة التألق.

على الجانب الآخر، يمر الشباب بفترة صعبة، حيث إنه لم ينجح سوى في تحقيق الفوز 3 مرات فقط في دوري روشن السعودي، وتعادل 4 مرات، وتلقى 5 هزائم حتى الآن، ليُحقق أسوأ انطلاقة له في الدوري السعودي للمحترفين.

الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

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