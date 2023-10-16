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قبل المباراة الودية اليوم

تاريخ مواجهات مصر والجزائر

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٨ مساءً
تاريخ مواجهات مصر والجزائر
المواطن - فريق التحرير

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ينتظر عشاق كرة القدم العربية، اليوم مباراة مصر والجزائر الودية التي تُقام في الإمارات وذلك خلال فترة التوقف الدولي الحالية لشهر أكتوبر.

توقيت المباراة

وستنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية على قناتي On Time Sports المصرية وأبو ظبي الرياضية.

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وتُعتبر مباريات المنتخبين، ضمن كلاسيكيات المنتخبات العربية حيث تحمل الإثارة والمتعة سواء كان اللقاء رسميًا أو وديًا.

مصر والجزائر

مصر والجزائر

وسبق للمنتخب الجزائري أن لعب ضد مصر في 30 مباراة في مختلف المسابقات الرسمية والودية منهم 5 مباريات في كأس أمم إفريقيا و7 مباريات في تصفيات كأس العالم و4 مباريات في تصفيات كأس أمم إفريقيا، و8 مباريات ودية ومباراة في دورة الألعاب الإفريقية ومباراتين في تصفيات دورة الألعاب الأولمبية.

التفوق كان من نصيب المنتخب الجزائري في تلك المواجهات، حيث فاز في 11 مباراة، مقابل 9 انتصارات للمنتخب المصري، بينما كان التعادل حاضرًا في 10 مباريات.

يذكر أن منتخب الجزائر كان فاز وديًّا الخميس الماضي على حساب منتخب الرأس الأخضر بخماسية لهدف، قبل السفر إلى دولة الإمارات، بينما فاز المنتخب المصري على المنتخب الزامبي بهدف دون رد.

مصر والجزائر

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