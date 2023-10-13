تاليسكا يتفوق على نيمار في استفتاء أجمل هدف بآسيا

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يتفوق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا في استفتاء أجمل هدف في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن أجمل 10 أهداف في الجولة الثانية، ومنح الجماهير الفرصة للتصويت حتى يوم الأحد المقبل، إلا أن تاليسكا يكتسح التصويت خلال أول يومين.
وحصل النجم النصراوي على 76% من أصوات الجماهير، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي نيمار، الذي نال 21%، فيما لم يحصل غالبية المرشحين على أصوات.
وتألق تاليسكا بشكل لافت في الجولة الثانية، ولعب دورًا بارزًا في فوز النصر ضد استقلول دوشنبه الطاجيكي، وأحرز ثنائية، ليُنافس هدفه الثاني على جائزة الأفضل، بعد متابعة الكرة التي هيأها عبدالرحمن غريب، وتسديدها بيسراه.
ويُنافس تاليسكا ونيمار على جائزة أجمل هدف في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا، كل من؛ موسى ماريغا “الشارقة الإماراتي”، علي جاسم “القوة الجوية العراقي”، جامشيد اسكندروف “نافباخور”.
كما يُنافس على الجائزة، كل من؛ رونغراث بوميتشانتوك “بانكوك يونايتد”، بول خوسيه مبوكو “أينشيون يونايتد”، عزيز بيهيتش “ملبورن سيتي”، كينتو تاتشيبانادا “كاوازكي فرونتال”، وعارف أيمن “جوهور دار التعظيم”.