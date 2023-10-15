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بعد تألقه في الجولة الثانية

تاليسكا يتفوق على نيمار ويحصد جائزة آسيوية

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٥ مساءً
تاليسكا يتفوق على نيمار ويحصد جائزة آسيوية
المواطن - فريق التحرير

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تألق النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليحصد جائزة فردية في بطولة دوري أبطال آسيا.

هدف تاليسكا الأجمل بالجولة الثانية

وانتهى، قبل قليل، التصويت على أجمل هدف في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا عبر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وشهد حصول تاليسكا على غالبية الأصوات.

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تاليسكا
النجم البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

وحصل النجم البرازيلي على 86% من أصوات الجماهير، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي نيمار، الذي نال 13%، فيما لم يحصل بقية المرشحين على أصوات.

وتألق تاليسكا بشكل لافت في الجولة الثانية، ولعب دورًا بارزًا في فوز النصر ضد استقلول دوشنبه الطاجيكي، وأحرز ثنائية، ليُنافس هدفه الثاني على جائزة الأفضل، بعد متابعة الكرة التي هيأها عبدالرحمن غريب، وتسديدها بيسراه.

دوري أبطال آسيا
نتيجة التصويت

المرشحون لجائزة أجمل هدف

وكان يُنافس تاليسكا ونيمار على جائزة أجمل هدف في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا، كل من؛ موسى ماريغا “الشارقة الإماراتي”، علي جاسم “القوة الجوية العراقي”، جامشيد اسكندروف “نافباخور”.

كما يُنافس على الجائزة، كل من؛ رونغراث بوميتشانتوك “بانكوك يونايتد”، بول خوسيه مبوكو “أينشيون يونايتد”، عزيز بيهيتش “ملبورن سيتي”، كينتو تاتشيبانادا “كاوازكي فرونتال”، وعارف أيمن “جوهور دار التعظيم”.

الهلال في دوري أبطال آسيا
نيمار – المصدر @Alhilal_FC

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