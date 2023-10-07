تاليسكا يخطف الأنظار برقم مميز في 2023

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واصل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليُحقق رقمًا مميزًا خلال منافسات عام 2023.
وشارك تاليسكا بشكل أساسي في مباراة النصر ضد أبها بالأمس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2\2، ونجح في تسجيل هدف فريقه الثاني.
ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، إلى أن تاليسكا أصبح أكثر لاعب برازيلي خارج الدوري المحلي مساهمة في تسجيل الأهداف مع الأندية خلال منافسات عام 2023.
وأضافت “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن تاليسكا شارك في 31 مباراة خلال عام 2023، وساهم في تسجيل 29 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 23 مرة، وقدم 6 تمريرات حاسمة.
على الجانب الآخر، سيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره ضمك، يوم السبت الموافق 21 أكتوبر، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.
وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع ضمك في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.