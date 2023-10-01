Icon

أبل تطلق قريبًا بديلًا لجوجل Icon تاليسكا يسعى لمواصلة تألقه مع النصر Icon شكلان لـ فيتامين د واحترس من المفاهيم الخاطئة حوله  Icon ثلاث ميزات مذهلة لنظارات الذكاء الاصطناعي Icon الهلال يُغادر إلى طهران لملاقاة ناساجي Icon النصر يستهدف الفوز الثاني بـ أبطال آسيا Icon مواجهة أوكرانية روسية في البحر على طريقة أفلام جيمس بوند Icon ميزانية 2024.. المملكة تُنفق والعالم يُقلص Icon النيابة العامة : احذروا الروابط مشبوهة المصدر Icon تطبيقات تكتيكية تُجهز الهلال لمباراة ناساجي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
خلال مواجهة استقلال دوشنبه

تاليسكا يسعى لمواصلة تألقه مع النصر

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
تاليسكا يسعى لمواصلة تألقه مع النصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يأمل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا في مواصلة تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وقيادته لتجاوز عقبة استقلال دوشنبه الطاجيكي.

تاليسكا يخطف الأنظار

ويواصل تاليسكا تألقه مع النصر هذا الموسم، رغم غيابه في أكثر من مباراة بسبب الإصابة، إلا أنه نجح في تكوين مثلث هجومي رائع مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو السنغالي ساديو ماني.

قد يهمّك أيضاً
أسرة عادل إمام تكشف سر غيابه عن الشاشة منذ 3 سنوات

أسرة عادل إمام تكشف سر غيابه عن الشاشة منذ 3 سنوات

جامعة حفر الباطن تحتفل باليوم الوطني الـ93

جامعة حفر الباطن تحتفل باليوم الوطني الـ93

تاليسكا
النجم البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

وشارك تاليسكا في 4 مباريات مع النصر بدوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 4 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين، بجانب إحرازه لهدف أمام أُحد ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

كما خطف تاليسكا الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري أبطال آسيا، حيث نجح في تسجيل هدفين أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي في الملحق، ليلعب دورًا بارزًا في تأهله إلى مرحلة المجموعات.

تاليسكا
النجم البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

النصر ضد استقلال دوشنبه

ويستعد النصر لمواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي على ملعب “الأول بارك” في الرياض، مساء يوم غد الاثنين، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد استقلال دوشنبه في المركز الثاني برصيد نقطة، بالتساوي مع الدحيل القطري.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مشروع أزيان بريدة يطرح 185 فيلا بمساحات تصل 346 م
السعودية اليوم

مشروع أزيان بريدة يطرح 185 فيلا بمساحات...

السعودية اليوم
التعليم: احتفالات اليوم الوطني على مدار الأسبوع في كافة المدارس
السعودية اليوم

التعليم: احتفالات اليوم الوطني على مدار الأسبوع...

السعودية اليوم
إنقاذ طفلة سكاكا لأخيها يرسخ أهمية منصات التواصل في التعلم
السعودية اليوم

إنقاذ طفلة سكاكا لأخيها يرسخ أهمية منصات...

السعودية اليوم
مكارثي يعلن رسميًّا تأييد إجراءات عزل بايدن
العالم

مكارثي يعلن رسميًّا تأييد إجراءات عزل بايدن

العالم
ثلاثية تُهدي الفوز لـ آرسنال ضد مان يونايتد
الرياضة

ثلاثية تُهدي الفوز لـ آرسنال ضد مان...

الرياضة
مواطنون يطالبون بالقضاء على ظاهرة البخشيش: يجب أن توأد
السعودية اليوم

مواطنون يطالبون بالقضاء على ظاهرة البخشيش: يجب...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في العليان القابضة
وظائف

وظائف شاغرة في العليان القابضة

وظائف
درنة الليبية تستنجد
العالم

درنة الليبية تستنجد

العالم