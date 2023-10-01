تاليسكا يسعى لمواصلة تألقه مع النصر

يأمل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا في مواصلة تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وقيادته لتجاوز عقبة استقلال دوشنبه الطاجيكي.

تاليسكا يخطف الأنظار

ويواصل تاليسكا تألقه مع النصر هذا الموسم، رغم غيابه في أكثر من مباراة بسبب الإصابة، إلا أنه نجح في تكوين مثلث هجومي رائع مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو السنغالي ساديو ماني.

وشارك تاليسكا في 4 مباريات مع النصر بدوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 4 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين، بجانب إحرازه لهدف أمام أُحد ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

كما خطف تاليسكا الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري أبطال آسيا، حيث نجح في تسجيل هدفين أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي في الملحق، ليلعب دورًا بارزًا في تأهله إلى مرحلة المجموعات.

النصر ضد استقلال دوشنبه

ويستعد النصر لمواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي على ملعب “الأول بارك” في الرياض، مساء يوم غد الاثنين، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد استقلال دوشنبه في المركز الثاني برصيد نقطة، بالتساوي مع الدحيل القطري.