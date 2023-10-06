تاليسكا يعزز من تقدم النصر بالهدف الثاني

نجح البرازيلي تاليسكا في إضافة ثاني أهداف النصر في شباك أبها، وذلك خلال مباراة الفريقين المقامة حاليًّا في الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن للمحترفين.

وأحرز تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة الـ28 مستغلًّا خطأ في الخروج من حارس أبها.