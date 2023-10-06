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في مباراة أبها

تاليسكا يعزز من تقدم النصر بالهدف الثاني

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٥ مساءً
تاليسكا يعزز من تقدم النصر بالهدف الثاني
المواطن - فريق التحرير

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نجح البرازيلي تاليسكا في إضافة ثاني أهداف النصر في شباك أبها، وذلك خلال مباراة الفريقين المقامة حاليًّا في الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن للمحترفين.

وأحرز تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة الـ28 مستغلًّا خطأ في الخروج من حارس أبها.

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