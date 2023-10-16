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بعدما ذكرت أنباء أنه قد يُطبق في يناير المقبل

تباين في الآراء حول زيادة عدد أجانب دوري روشن

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢١ مساءً
تباين في الآراء حول زيادة عدد أجانب دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية عن وجود نية لزيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوري روشن للمحترفين، ليصبح العدد مفتوحًا في شهر يناير المقبل.

وقال الإعلامي “خالد الشنيف” في برنامج “دورينا غير” على قناة السعودية: “في الفترة الشتوية عدد اللاعبين الأجانب سيكون مفتوحًا بمعنى وجود 9 لاعبين أجانب على أرضية الملعب والعدد قد يكون مفتوحًا لأكثر من 9”.

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زيادة غير مؤثرة

الأمر تسبب في تباين لـ الآراء بين النقاد الرياضيين والمدربين حيث قال البعض منهم إن الأمر سيؤثر بالسلب على اللاعب السعودي وسيُقلل من فرص مشاركته في المباريات مع الأندية في دوري المحترفين، بينما قال البعض الآخر إن الأمر سيفيد اللاعب السعودي لأنه سيتعلم الاحترافية من الأجانب مما ينعكس بشكل إيجابي على المنتخب السعودي.

البداية كانت مع خالد العطوي المدير الفني الأسبق لنادي الاتفاق حيث تحدث عن الأمر قائلًا: “الأمر سيُعلي من إيقاع مسابقة الدوري، وزيادة عدد الأجانب سيجعل اللاعب السعودي في جهد كبير لإثبات ذاته وقدراته”.

أما صالح المحمدي مدرب الأهلي السابق فقال: “هذا القرار لن يؤثر على المنتخب السعودي لأن اللاعبين الأساسيين لدى المنتخب يثبتون أنفسهم، هذا الأمر سيعود بالنفع على اللاعب السعودي لأنه سيثبت نفسه لكي يكون أفضل وأساسيًّا”.

دوري روشن

بينما في الجهة المقابلة، قال الناقد الرياضي عبدالكريم الحمد : ” رابطة الدوري السعودي ترفض زيادة عدد الأجانب في انتقالات يناير، مؤيد لهذا الرفض، لأن ليس فيه استعجال ويجب دراسة الأمر من الناحية الإيجابية والسلبية”.

 

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