نجح العداء السعودي عبدالله أبكر في التتويج بالميدالية الفضية خلال منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ19 “هانغتشو 2022”.

تتويج عبدالله أبكر بالفضية

ونشر حساب اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الرسمي عبر منصة “إكس”، مقطع فيديو وصورًا من تتويج عبدالله أبكر بالميدالية الفضية لمنافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب الآسيوية.

وخاض عبدالله أبكر، اليوم الاثنين، نهائي سباق الـ200 متر لمنافسات ألعاب القوى في “هانغتشو 2022″، وأنهى السباق في الصدارة بزمن قدره 26:63 ثانية، ليحصد الميدالية الفضية.

وكان يُنافس أبكر في نهائي سباق الـ200 متر ضمن منافسات “هانغتشو 2022″، كل من؛ شوتو أونو، أملان بورجوهين، كوكي أوياما، سيونغ هوان كو، سعيد الخالدي، فهمي أوغنودي وتشون هان يانغ.

الميداليات السعودية

وحصدت السعودية أكثر من ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية الـ19، حيث توج العداء يوسف مسرحي بالميدالية الذهبية، وحصد الرامي محمد تولو الميدالية الفضية، ونال الواثب حسين آل حزام الميدالية البرونزية.