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بعد تغلبه على الأردني خليل الأرناؤوط

تتويج عبدالملك آل مرضي بأول ميدالية سعودية في الجوجيتسو بالآسيوية

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٨ مساءً
تتويج عبدالملك آل مرضي بأول ميدالية سعودية في الجوجيتسو بالآسيوية
المواطن - فريق التحرير

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نجح لاعب المنتخب السعودي للجوجيتسو، عبدالملك آل مرضي في التتويج بالميدالية البرونزية خلال منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ19 “هانغتشو 2022”.

تتويج عبدالملك آل مرضي بالبرونزية

وخاض آل مرضي، اليوم الخميس، نهائي منافسات وزن تحت 62 كجم في دورة الألعاب الآسيوية، وتغلب على الأردني خليل الأرناؤوط بالإخضاع في نزال تحديد صاحب المركز الثالث، ليتوج بالبرونزية.

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تتويج عبدالملك آل مرضي
جانب من تتويج آل مرضي – المصدر @saudiolympic

ونشر حساب اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الرسمي عبر منصة “إكس”، صورًا من حصول عبدالملك آل مرضي على البرونزية في “هانغتشو 2022“، وقام رئيس البعثة الأمير فهد بن جلوي بتتويجه وتسليمه الميدالية.

تتويج عبدالملك آل مرضي
جانب من تتويج آل مرضي – المصدر @saudiolympic

تألق آل مرضي في الآسيوية

وخطف عبدالملك آل مرضي الأنظار في مشاركته الأولى بمنافسات دورة الألعاب الآسيوية، وفاز دور الـ32 على باتسوري باتولجا بنتيجة 6\0، وتجاوز ستار مهران في دور الـ16 بنتيجة 2\0.

وخسر آل مرضي في الدور نصف النهائي أمام خالد البلوشي بـ2\0، إلا أنه نجح في استعادة توازنه سريعًا، وفاز على خليل الأرناؤوط اليوم، ليمنح السعودية أول الميدالية الأولى في الجوجيتسو بتاريخ دورة الألعاب الآسيوية.

عبدالملك آل مرضي
آل مرضي – المصدر @saudiolympic

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