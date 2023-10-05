تتويج عبدالملك آل مرضي بأول ميدالية سعودية في الجوجيتسو بالآسيوية

نجح لاعب المنتخب السعودي للجوجيتسو، عبدالملك آل مرضي في التتويج بالميدالية البرونزية خلال منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ19 “هانغتشو 2022”.

تتويج عبدالملك آل مرضي بالبرونزية

وخاض آل مرضي، اليوم الخميس، نهائي منافسات وزن تحت 62 كجم في دورة الألعاب الآسيوية، وتغلب على الأردني خليل الأرناؤوط بالإخضاع في نزال تحديد صاحب المركز الثالث، ليتوج بالبرونزية.

ونشر حساب اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الرسمي عبر منصة “إكس”، صورًا من حصول عبدالملك آل مرضي على البرونزية في “هانغتشو 2022“، وقام رئيس البعثة الأمير فهد بن جلوي بتتويجه وتسليمه الميدالية.

تألق آل مرضي في الآسيوية

وخطف عبدالملك آل مرضي الأنظار في مشاركته الأولى بمنافسات دورة الألعاب الآسيوية، وفاز دور الـ32 على باتسوري باتولجا بنتيجة 6\0، وتجاوز ستار مهران في دور الـ16 بنتيجة 2\0.

وخسر آل مرضي في الدور نصف النهائي أمام خالد البلوشي بـ2\0، إلا أنه نجح في استعادة توازنه سريعًا، وفاز على خليل الأرناؤوط اليوم، ليمنح السعودية أول الميدالية الأولى في الجوجيتسو بتاريخ دورة الألعاب الآسيوية.