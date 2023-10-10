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منها الحبوب المكررة

تجنب 8 عناصر غذائية لإنقاص الوزن بفاعلية

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
تجنب 8 عناصر غذائية لإنقاص الوزن بفاعلية
المواطن - فريق التحرير

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يهتم الكثيرون بالحفاظ على وزن صحي لأجسامهم، ويقوم البعض باتباع حميات غذائية، بينما يتجه البعض الآخر إلى ممارسة التمارين الرياضية، ويميل آخرون إلى أساليب أخرى لإنقاص الوزن أو لمنع اكتساب المزيد من الكيلوجرامات.

ويوصي الخبراء، وفقًا لما نشره موقع India Times، بتجنب تناول العناصر الغذائية التالية للتخلص من دهون البطن بما يعود بفوائد متعددة على الصحة العامة، بالإضافة إلى إنقاص الوزن الزائد:

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  1. اللحوم الحمراء

إن اللحوم الحمراء، على الرغم من محتواها من الفيتامينات والبروتينات، يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن بسبب ارتفاع مستويات الدهون المشبعة والصوديوم والمواد الحافظة فيها. يمكن أن يعطل تناول اللحوم الحمراء عملية الهضم ويسبب زيادة الوزن.

  1. حبوب ذرة

على الرغم من كونها نباتية، فإن الذرة ذات السعرات الحرارية العالية، والتي تحتوي على نسبة عالية من السكر، يمكن أن يؤدي تناولها إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وتشجيع تراكم الدهون عند تناولها بشكل مفرط.

  1. السكر المكرر

يقدم السكر المكرر سعرات حرارية فارغة بلا أدنى قيمة غذائية. إن المشروبات السكرية، المحملة بالسكر المكرر، تزيد من حمولة الكبد، وتحول الفركتوز الزائد إلى دهون، مما يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة.

  1. الحبوب المكررة

تفتقر الحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض إلى العناصر الغذائية وتؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يعزز تخزين الدهون، خاصة حول البطن.

  1. الفواكه عالية الفركتوز

في حين أن الفواكه غنية بالمغذيات، فإن هناك أصنافًا عالية الفركتوز مثل الليتشي والكرز والمانجو. يمكن يؤدي تناول الفواكه عالية الفركتوز إلى تراكم دهون البطن. ينصح الخبراء بالاعتدال وعدم الإفراط في تناول الفواكه عالية الفركتوز ويوصون بالحرص على تناول مجموعة متنوعة من الفاكهة.

  1. الأطعمة عالية الصوديوم

يؤدي الإفراط في تناول الصوديوم إلى احتباس الماء، مما يعيق الحصول على بطن مسطحة، وإن العديد من الأطعمة المعلبة والمحفوظة تكون محملة بمستويات عالية من الصوديوم.

  1. الدهون المتحولة

وفقًا لأبحاث جامعة ويك فورست، تقوم الدهون المتحولة، الموجودة في الأطعمة المصنعة مثل البسكويت ورقائق البطاطس، بنقل الدهون إلى منطقة البطن، مما يجعلها أكثر عرضة لتراكم الدهون.

  1. القهوة ذات السعرات العالية

تحتوي القهوة على العديد من المواد النشطة بيولوجيًّا، بما يشمل الكافيين. ولكن تحتوي القهوة، في الوقت ذاته، على كمية كبيرة من الكريمة والسكر مما يؤدي إلى زيادة في عدد السعرات الحرارية بشكل كبير، مما يمكن أن يساهم في زيادة الوزن؛ لذا، ينصح الخبراء بتناول القهوة السوداء بدون إضافات السكر والحليب والكريمة للفوز بالفوائد وتجنب السلبيات.

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