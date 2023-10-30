تحديثات في منصة قوى أبرزها إضافة الراتب كنسبة

تتضمن منصة قوى العديد من الخدمات من بينها تحديد نوع الراتب أثناء توثيق العقد، حيث يمكن لصاحب العمل تحديد الراتب الأساسي على أن يكون إما راتبًا ثابتًا لا يقل عن 400 ريال كحد أدنى، أو متغيرًا مرتبطًا بنسبة معينة، مع توضيح هذه النسبة في أيقونة قاعدة الحساب مثال (20% من المبيعات أو الأرباح أو الإنتاج) الخاص بالعامل.

تحديثات منصة قوى

يجدر الذكر أن المادة الثانية من نظام العمل قد عرفت الأجر الأساسي بأنه كل ما يعطى للعامل مقابل عمله، سواء بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، بغض النظر عن نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافًا إليه العلاوات الدورية.

احتساب التوطين

كما أنه يمكن للمنشآت الآن معرفة طريقة احتساب التوطين لديها في نطاقات سواء احتساب فوري أو تقليدي (تراكمي 26 أسبوعًا) وذلك باتباع الخطوات التالية:

١- الدخول لحساب المنشأة في قوى.

٢- اختيار المنشأة.

٣-من القائمة ( اليمنى ) اختر معلومات المنشأة.

٤- من القائمة العليا اختر “موظفين”.

شهادة حماية الأجور

كما تم إضافة إمكانية طباعة شهادة حماية الأجور عبر حساب المنشأة في قوى وذلك باتباع الخطوات التالية:

١- الدخول لحساب المنشأة في قوى.

٢- اختيار المنشأة.

٣-من القائمة ( اليمنى ) اختر الخدمات أو معلومات المنشأة.

٤- الشهادات.

٥- شهادة نظام حماية الأجور.

شهادات التعريف بالراتب

أيضًا تم إضافة خدمة جديدة للمنشآت عبر حسابها في قوى حيث يمكن الآن اعتماد طلبات شهادات التعريف بالراتب المرسلة من الموظف والتي تحتوي على معلومات أساسية حول تفصيل راتبه ومدة عمله، ويستطيع الموظفين تقديم طلب للحصول على شهادة التعريف من خلال حساب الأفراد الخاص بهم في منصة قوى.