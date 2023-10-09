كريم بنزيما الأكثر صناعة للفرص المحققة كريستيانو رونالدو الأعلى تقييمًا في دوري روشن تحديث حاسبة حساب المواطن وفق المحددات الجديدة لحظة انهيار ممرضة فلسطينية على الهواء بعد تلقيها نبأ استشهاد زوجها الديوان الملكي: وفاة محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن آل سعود وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للمهندسين أمير سعيود الأكثر مراوغة بدوري روشن أكاديمية طويق تؤهل 300 مواطن في أكثر من 100 برنامج مشكلة نادرة لـ مبابي مع باريس سان جيرمان برشلونة يفقد كوندي في الكلاسيكو
أفاد حساب المواطن أنه تم تحديث حاسبة الدعم التقديرية وفق المحددات والضوابط الجديدة التي تم إقرارها يوم أمس وتدخل حيز النفاذ اعتبارًا من الدفعة 71 التي سيتم إيداعها يوم غذ الثلاثاء.
وقالت خدمة المستفيدين ردًا على أحد المواطنين يسأل عن الحاسبة التقديرية بالقول:” تم تحديث الحاسبة التقديرية بناءً على المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق في البرنامج وبإمكانك معرفة قيمة استحقاقك من خلال استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط.
وكان البرنامج أقر أمس عددًا من المحددات لضمان وصول الدعم لمستحقيه كما يلي:
وتهدف هذه التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.
وسيتم تطبيق الضوابط والمحددات الجديدة اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م، التي صدرت لها نتائج الأهلية اليوم وسوف يتم إيداع مخصص الدعم في حسابات المستفيدين يوم الثلاثاء المقبل العاشر من أكتوبر الجاري.