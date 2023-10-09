تحديث حاسبة حساب المواطن وفق المحددات الجديدة

أفاد حساب المواطن أنه تم تحديث حاسبة الدعم التقديرية وفق المحددات والضوابط الجديدة التي تم إقرارها يوم أمس وتدخل حيز النفاذ اعتبارًا من الدفعة 71 التي سيتم إيداعها يوم غذ الثلاثاء.

حاسبة الدعم التقديرية

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على أحد المواطنين يسأل عن الحاسبة التقديرية بالقول:” تم تحديث الحاسبة التقديرية بناءً على المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق في البرنامج وبإمكانك معرفة قيمة استحقاقك من خلال استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط.

محددات حساب المواطن

وكان البرنامج أقر أمس عددًا من المحددات لضمان وصول الدعم لمستحقيه كما يلي:

تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا ). إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال. تعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.

ضمان وصول الدعم

وتهدف هذه التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.

وسيتم تطبيق الضوابط والمحددات الجديدة اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م، التي صدرت لها نتائج الأهلية اليوم وسوف يتم إيداع مخصص الدعم في حسابات المستفيدين يوم الثلاثاء المقبل العاشر من أكتوبر الجاري.