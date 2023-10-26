تحذيرات من طقس الجمعة إلى الثلاثاء: ابقوا في أماكن آمنة

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أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة بالجميع أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه؛ نظرًا لتعرض جميع محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية بدايةً من الجمعة المقبل حتى الثلاثاء حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.
كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.
وشددت على ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وعدم الاقتراب من المستنقعات ومجاري السيول.
وتوقع مركز طقس العرب حدوث اشتداد تدريجي في الأمطار على مُرتفعات جنوب غرب المملكة الأيام المقبلة مع توقعات بأن يمتد تأثيرها لبعض المناطق الساحلية الأسبوع المقبل.
وبحسب خرائط الطقس من المتوقع أن تشمل الحالة الجوية عددًا من المناطق والمدن السعودية من بينها نجران وجازان والباحة ومكة المكرمة، وكذلك محافظات أبها وجدة والطائف، والقنفذة.