تحذير لمستخدمي واتسآب: مستهدف من الهاكرز

حذر الخبير التقني سالم الحربي من خطورة عمليات استهداف الهاكرز لتطبيق التراسل الفوري واتسآب.

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في منصة إكس: “نصيحة انتبهوا من واتسآب، تحذيرات متكررة من الشركة سواء بسبب عمليات التجسس على المايك أو الكاميرا، أو الهاكرز الذي يستهدفون بيانات المستخدمين”.

احذروا الهاكرز والتجسس

وأضاف الحربي “أن تطبيق واتسآب تطبيق عالمي مستهدف من الهاكرز، نصيحة لا تنشر فيه أي صور خاصة، معلومات خاصة، معلومات حساسة، حاول لا ترسلها”.

احذرو من تطبيق #واتساب ملي بالثغرات ومستهدف من الهكر . pic.twitter.com/15z3K8cdb6 — سالم الحربي (@arnod) October 2, 2023

ميزة جديدة في واتسآب

يذكر أن شركة ميتا بلاتفورمس، المالكة لتطبيق واتسآب، أعلنت قبل أيام، عن إضافة خاصية القنوات العامة للمستخدمين للتطبيق، وأعلنت أنها ستوفر هذه الخاصية لمستخدمي التطبيق على مستوى العالم.

ويمكن لمستخدمي واتسآب الاشتراك في قناة عامة لاستقبال النصوص والصور والفيديوهات وغير ذلك من المشاركات من المستخدمين الآخرين.

ويمكن لأي مجموعة لديها اهتمام مشترك استخدام قناة على واتسآب للتواصل وتبادل المعلومات والمشاركات.

وتقدم قنوات واتسآب نهجًا أكثر أحادية، إذ يتم السماح لمديري كل قناة فقط ببث المعلومات والمحتوى، في حين يرد باقي المشتركين بالرموز التعبيرية أو المشاركة في استطلاعات الرأي.